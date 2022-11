La "maledizione" di Qatar 2022: anche Benzema salta i Mondiali

Il Mondiale in Qatar ha preso il via ma saranno tante le stelle che non prenderanno parte a quest'inedita rassegna che si disputa nella stagione autunnale. L'ultimo forfait importante in ordine di tempo è stato quello del Pallone d'Oro Benzema che non ci sarà con la sua Francia per difendere il titolo di campioni del mondo in carica: "A causa di un infortunio alla coscia sinistra Karim Benzema è costretto a rinunciare alla partecipazione al Mondiale. Tutta la squadra è vicina a Karim in questo momento di tristezza e gli augura una pronta guarigione" , la nota dei Galletti.

Il fuoriclasse del Real Madrid, dunque non ci sarà, con questo infortunio che gli farà saltare molto probabilmente, vista l'età, il suo ultimo Mondiale in carriera. Anche il commissario tecnico Didier Deschamps ha mostrato il proprio disappunto per un infortunio che toglie ai transalpini una delle sue stelle più luminose: "Sono estremamente triste per Karim. Nonostante questo nuovo colpo duro, ho la massima fiducia nel mio gruppo. Faremo tutto ciò che è possibile per onorare la sfida che ci attende".

Karim Benzema, nonostante una delle notizie più brutte della sua carriera ha trovato il modo per incoraggiare i suoi compagni su Instagram: "Nella mia vita non mi sono mai arreso ma stavolta devo pensare alla squadra, come ho sempre fatto, quindi la ragione mi dice di lasciare il mio posto a qualcuno che possa aiutare il nostro gruppo a fare un bel Mondiale. Grazie per tutti i vostri messaggi di supporto".

La Francia, tra l'altro è una delle Nazionali più falcidiate dagli infortuni visto che avevano già dovuto alzare bandiera bianca giocatori del calibro di Mike Maignan, Paul Pogba, N'Golo Kantè, Presnel Kimpembe Christopher Nkunku. Sadio Mané stella del Bayern Monaco è stato costretto al forfait qualche giorno prima del Mondiale e nonostante la volontà di curarlo con metodi particolari (avvalendosi dell'ausilio degli stregoni), il senegalese non ce l'ha fatta ed è già stato operato.

Chi ha alzato bandiera bianca nell'Argentina sono stati invece i due "italiani" Nico Gonzalez e Joaquin Correa, mentre Romelu Lukaku è aggregato al Belgio ma dovrà saltare le prime due partite dei Diavoli Rossi a testimoninza del brutto infortunio subito (e della ricaduta) con la maglia dell'Inter tra fine agosto e fine ottobre. Nella Germania, non ci saranno Timo Werner e Marco Reus. Diogo Jota out nel Portogallo e Gayà nella Spagna. James e Chilwell assenze "pesanti" per l'Inghilterra.