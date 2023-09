"Quando apre bocca...". Volano stracci tra Gasperini e Commisso

Lo scorso turno di campionato la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha avuto la meglio per 3-2 sull'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha ricevuto diversi insulti da parte del pubblico viola per alcune dichiarazioni rilasciate qualche anno fa ma che hanno creato parecchi attriti. Al termine del match Gasperini aveva risposto con una battua al vetriolo nei confronti della Fiorentina e dei suoi supporter: "Noi e loro giochiamo sempre nella stessa fascia, sei anni su sette è andata bene a noi e capisco la frustrazione della tifoseria viola nel vedersi superare dall'Atalanta. Ci trattano da big, sono gli insulti che ricevono le squadre importanti. Non è piacevole, a volte mi sembra uno stadio di buoi che danno di cornuto all'asino".

Le parole al veleno

Il focoso presidente della Fiorentina Rocco Commisso, però, invece di gettare acqua sul fuoco aveva preferito buttare benzina per alimentare le polemiche: "Gasperini? Ma vaffanculo!" , il suo messaggio non proprio educato nei confronti del tecnico dell'Atalanta mentre parlava con alcuni tifosi all'esterno dello stadio Franchi subito dopo la vittoria contro i nerazzurri di Bergamo.

Il numero uno viola è poi tornato, un attimo, sui propri passi e a mente fredda ha cercato di spiegare il motivo del suo insulto: "Ero con ragazzi come voi, qualcuno ha fatto una domanda, ho letto quello che lui ha detto sui fiorentini e ho preso le difese dei fiorentini. Io credo che ho fatto meno danno io a prendermela con una sola persona che lui che se l'è presa con tutti i fiorentini qui a Firenze. Quello non è stato giusto. Non voglio dire le parole che ha detto, ma non sono parole belle. Quelle sono più brutte. Chiarirsi e metterci una pietra sopra? La pietra sopra devono metterla quelli che hanno fatto qualcosa di male".