Malore per Flachi colpito da un infarto: come sta l’ex Sampdoria

Per fortuna solo tanto spavento con la situazione che adesso è migliorata come ha detto il diretto interessato via social: l'ex attaccante e bandiera della Sampdoria, Francesco Flachi, è stato colto da un malore mentre si trovava in casa nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre: immediatamente soccorso e portato in ospedale, è stato scoperto dai medici che il 49enne nato a Firenze ha avuto un principio di infarto che ha richiesto l'intervento chirurgico.

Le rassicurazioni di Flachi

Sulla propria pagina Instagram, tramite le Storie, si è fatto un selfie dalla sua camera d'ospedale per mostrare le sue attuali condizioni fisiche e rassicurare chi gli vuole bene. " Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo sono già in piedi... ", ha scritto Flachi con tante emoji a forma di cuore. La notizia è stata comunicata dalla squadra che allena attualmente, il Psm Rapallo che con una nota sui social ha comunicato la dinamica della vicenda. " Il mister nella giornata di giovedì 17 ottobre 2024, verso le ore 17 e mentre si trovava nella propria abitazione di Rapallo ha accusato un malore. Soccorso prontamente dai Volontari del Soccorso S.Anna nonostante la difficoltosa giornata di allerta arancione è stato trasportato presso l'ospedale di Lavagna dove si trova tuttora ricoverato" .

Quando sono previste le dimissioni

La nota è proseguita con i ringraziamenti dell'allenatore per i tantissimi messaggi di vicinanza che ha ricevuto. Secondo le informazioni fornite dalla società che milita nel campionato di serie D, dovrebbe essere dimesso la prossima settimana dopo un altro intervento di pulizia coronarica. Infatti, dopo il primo intervento in seguito al malore, ne è previsto un altro nei prossimi giorni. La squadra di calcio è stata momentaneamente affidata al suo vice, Luca Crippa. " Sto bene, tutto procede per il meglio, i controlli per fortuna danno indicazioni confortanti. La prossima settimana conto di tornare alla vita normale e, intanto, voglio mandare un grande abbraccio a tutti, ringraziando ogni persona per il sostegno che mi ha dato in queste ore", ha aggiunto Flachi.

La carriera dell'ex Sampdoria

Nato a Firenze l'8 aprile 1975, è attualmente il terzo goleador della Sampdroria alle spalle dei miti Roberto Mancini e Gianluca Vialli: dopo aver iniziato la carriera nelle giovanili della Fiorentina è passato alla prima squadra dal 1993 al 1996 per poi indossare le casacche di Bari, Fiorentina, Ancona, Fiorentina prima di approdare all'apice con la maglia blucerchiata dal 1999 al 2007 dove ha segnato ben 110 reti.

Poi prosegue l'avventura calcistica con Empoli e Brescia prima di essere fermato per squalifica a causa della positività alla cocaina. Dopo aver scontato la pena, ha poi ricominciato a giocare soltanto per breve tempo nel Signa e nella Praese: oggi, oltre a essere l'allenatore del Psm Rapallo, è opinionista a Tele Nord.