Un malore prima di Italia-Macedonia: Renzo Ulivieri ricoverato in ospedale

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio nonché direttore della scuola allenatori della FIGC, è stato ricoverato in ospedale a Roma a causa di un malore accusato poco prima del fischio iniziale della partita tra l'Italia e la Macedonia del Nord.

L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, venerdì 17 novembre, allo stadio Olimpico, dove era in programma la penultima partita del Gruppo C di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di Calcio, competizione che si giocherà in Germania nel 2024. Di fronte l'Italia allenata da Luciano Spalletti e la Macedonia del Nord, vera e propria bestia nera degli azzurri negli ultimi confronti diretti. Uno scontro quasi determinante per la qualificazione diretta alla fase finale della nazionale italiana, che puntava a ottenere un successo per poter contare su due risultati su tre nel confronto di lunedì contro l'Ucraina ed evitare quindi l'insidia degli spareggi ai playoff. Missione compiuta per i nostri, che con un rotondo 5-2 finale raggiungono gli ucraini al secondo posto del girone alle spalle dell'Inghilterra e giocheranno con il vantaggio dello scontro diretto già vinto in casa con il risultato di 2-1 lo scorso 12 settembre: sarà sufficiente non perdere sul campo neutro di Leverkusen per non incappare nel rischio delle partite di ripescaggio.

Renzo Ulivieri si trovava allo Stadio Olimpico per assistere a questo delicato confronto, quando sarebbe stato colto da malore poco prima del fischio di inizio. L'ex allenatore del Bologna è stato immediatamente assistito sul posto e quindi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Santo Spirito, dove è giunto in ambulanza intorno alle ore 21.30. Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, 82 anni, si trova tuttora ricoverato in ospedale per effettuare ulteriori accertamenti, tuttavia, stando a quanto riferito alla stampa, non sarebbe in gravi condizioni.

Nato nel 1941 a San Miniato, in provincia di Pisa, Ulivieri ha intrapreso la carriera di allenatore subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 1965. In Serie A si è seduto sulle panchine di Perugia, Sampdoria, Bologna, Cagliari, Parma, Torino e Reggina. Ha trionfato nel campionato della serie cadetta con il Bologna nella stagione 1996, e primeggiato nella Serie C in tre circostanze, vale a dire col Modena nel 1990, col Vicenza nel 1993 e col Bologna nel 1995. Ha sostituito Azeglio Vicini nel ruolo di presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio nel 2006.