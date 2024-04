Malore per Tevez, ricoverato d’urgenza in ospedale

Tanta paura ma situazione sotto controllo per Carlos Tevez, il 40enne argentino oggi allenatore dell'Independiente che ha un passato in Italia con la maglia della Juventus: nella notte ha accusato un forte dolore al petto ed è stato ricoverato in ospedale per esami e accertamenti.

La nota della società

Con un post su X, la società ha fatto sapere che l'ex calciatore "è entrato nel sanatorio La Trinidad di San Isidro con dolore al petto. Hanno effettuato gli studi corrispondenti e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami preventivamente programmati nell'ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato". Secondo quanto riportato dai media argentini, si stanno già svolgendo indagini mediche rigorose che si completeranno nelle prossime ore con un'altra serie di test diagnostici prima. Fino a questo momento tutti i risultati rientrano nei valori normali, motivo per il quale sia Tevez che i familiari sono tranquilli in attesa di avere una maggiore completezza d'informazioni prima delle dimissioni.

Nuestro entrenador, Carlos Tevez, ingresó con un dolor en el pecho al Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Le realizaron los estudios correspondientes y resultaron satisfactorios.



Mañana continuará con una serie de exámenes programados con antelación en el marco de un chequeo… pic.twitter.com/cpS2jt7FWD — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

I precedenti

Alcune fonti hanno riferito che Tevez starebbe attraversando un periodo di stress e conseguente pressione sanguigna elevata ma non si dovrebbe trattare di nulla preoccupante per il cuore. Per precauzione sono stati eseguiti, tra gli altri, elettrocardiogramma, ecocardiogramma e analisi specialistiche con marcatori cardiologici. Per quanto riguarda i suoi problemi di salute, Tevez era già stato male a ottobre quando un altro malore lo costrinse ad accasciarsi al suolo lamentando altri dolori al petto.

L'eliminazione dell'Independiente in Coppa di Lega dopo il 2-2 casalingo contro il Talleres de Córdoba che lo ha escluso dai quarti di finale ha messo Tevez nell'occhio del ciclone tant'é che ha abbandonato anche la conferenza stampa post partita. Il suo contratto con l'Independiente scadrà nel dicembre 2026, data in cui terminerà la gestione dell'attuale dirigenza. Come ricordano i media locali, da quando Tevez è diventato allenatore dell'Independiente nell'agosto 2023 ha ottenuto 13 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte in campionato ottenendo il 44,82% dei punti a disposizione. La squadra è stata eliminata dalla Coppa di Lega ma prosegue il suo cammino in Coppa d'Argentina dove agli ottavi sfiderà la Juventud Unida.

A proposito di Juve, con la maglia bianconera in Italia "Carlitos" ha raggiunto 66 presenze e segnato 39 gol: in Europa ha indossato anche le maglie di Manchester City e West Ham.

In Nazionale, infine, le sue presenze sono state 76 con 13 reti complessive.