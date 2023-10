"Mancanza di rispetto, ora so chi sono i nemici": l’attacco di Garcia

È una vigilia agitata in casa Napoli: dopo la sosta per le Nazionali, la conferenza stampa prima della gara esterna di Verona che si giocherà oggi alle ore 15 ha vissuto, inevitabilmente, un ritorno all'immediato passato e alla netta sconfitta dello scorso 8 ottobre in casa contro la Fiorentina. Era quello che non si augurava l'allenatore francese Rudi Garcia che, pur sforzandosi di parlare alla stampa esclusivamente della partita in terra veneta, si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe dopo la piogga di critiche per la sconfitta interna contro i viola.

Le parole di Garcia

" Guardate, questa è la conferenza per la partita col Verona, quindi rispondo a questa domanda e poi solo a domande sul Verona. Io sono sereno, tranquillo, lo dico perché se rispondo con carattere pensate che io sia nervoso", è stato il suo esordio in conferenza stampa. Da qui, ecco l'attacco a chi lo ha denigrato in questo periodo con la sosta di campionato. " Dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina è dire poco, secondo me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. L'ho vissuta così, ma ringrazio i giornalisti che mi hanno sostenuto ed i tifosi che ho incrociato che mi hanno incoraggiato" .

Anche se ha provato a stemperare il clima, il riferimento a chi lo ha ferito sul piano personale e professionale non è certamente mancato. " Adesso conosco i miei amici e i miei nemici ", ha dichiarato, spiegando di aver trovato " molto esagerato... " tutto quanto gli sia capitato. L'autocritica, ovviamente, non è mancata. " Non dico che abbiamo fatto tutto bene, ma neanche tutto male, ho trovato questa vicenda così sproporzionata e perciò non sono stato contento". La fiducia da parte del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, gli è stata rinnovata così come quella da parte di staff e dirigenti " che mi hanno subito dato sostegno ".

Insomma, se sembra essere tornato un po' di cielo azzurro sopra Napoli, adesso si deve guardare avanti con le tre gare in una settimana, due di campionato e una di Champions contro l'Union Berlino. "Non è andato tutto bene, soprattutto con la Fiorentina dopo 4-5 partite buone, mi prendo le mie responsabilità - ha aggiunto il tecnico francese ricorda che - l'importante è vincere col Verona, abbiamo tre gare importanti in una settimana ".

Le parole di De Laurentiis