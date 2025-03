Manchester United, addio Old Trafford: nuovo stadio da 100mila posti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Manchester United si prepara ad avere il nuovo "Teatro dei Sogni", come da anni è soprannominato l'Old Trafford, lo stadio di casa: il comproprietario del club e azionista di riferimento, Jim Ratcliffe, ha annunciato di voler costruire il più grande impianto da calcio del mondo con una capienza da 100mila spettatori riqualificando totalmente l'area.

"Inizia un nuovo viaggio"

Tra le pagine social ufficiali dei "Red Devils", Ratcliffe ha spiegato che è tempo di cambiare rimanendo al passo con i tempi ma, contemporaneamente, preservare lo stadio che ha fatto la storia. " Ci ha servito brillantemente negli ultimi 115 anni ma è rimasto indietro rispetto alle migliori arene dello sport mondiale. Costruendo accanto al sito esistente, saremo in grado di preservare l'essenza di Old Trafford, creando al contempo uno stadio davvero all'avanguardia che trasforma l'esperienza dei tifosi, a pochi passi dalla nostra storica casa". L'azionista ha sottolineato che dalla data odierna inizia " un viaggio incredibilmente emozionante verso la consegna di quello che sarà il più grande stadio di calcio del mondo, al centro di un Old Trafford rigenerato ".

Qual è il progetto

Iniziamo dai costi: si parla di due miliardi di sterline e la possibilità di creare circa 92mila posti di lavoro e costruire oltre 17mila case. Un obiettivo molto ambizioso che, in questa fase storica, stride con i problemi economici del club (un miliardo di sterline il debito attuale) ma l'amministratore delegato, Omar Berrada, ha spiegato quali sono gli obiettivi a lungo termine che è quella di avere " la migliore squadra di calcio del mondo che gioca nel miglior stadio del mondo. Abbiamo attentamente considerato le conclusioni (della task force), insieme alle opinioni di migliaia di tifosi e residenti locali e abbiamo concluso che un nuovo stadio è la strada giusta per il Manchester United e la nostra comunità circostante ".

Un design particolare

Le stime di riqualificazione parlano addirittura di 7,3 miliardi di sterline di utili per l'economia del Regno Unito ogni anno e quasi due milioni di visitatori nell'area: del progetto si occupano gli architetti di Foster and Partners i quali hanno affermato che il nuovo stadio sarà caratterizzato da un design a ombrello che raccoglie energia e acqua piovana e da una nuova piazza pubblica " grande il doppio di Trafalgar Square ". Il progetto prevede anche tre alberi descritti come "il tridente", che secondo gli architetti saranno alti 200 metri e visibili da 25 miglia (circa 40 km) di distanza.

Lord Norman Foster, fondatore e presidente esecutivo di Foster and Partners, ha affermato che si tratta di " uno dei progetti più entusiasmanti al mondo oggi, con un'incredibile importanza regionale e nazionale. Tutto inizia con l'esperienza dei tifosi, avvicinandoli più che mai al campo e coltivando acusticamente un enorme boato .

Lo stadio rivolto verso l'esterno sarà il cuore pulsante di un nuovo distretto sostenibile, completamente percorribile a piedi, servito dai trasporti pubblici e dotato di natura. È una città in miniatura ad uso misto del futuro, che guida una nuova ondata di crescita e crea una destinazione globale di cui i cittadini di Manchester possono essere orgogliosi".