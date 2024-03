Mancini torna in Inghilterra? L’ex ct azzurro piace al Newcastle

L’esperienza di Roberto Mancini alla guida della nazionale di calcio dell’Arabia Saudita potrebbe essere al capolinea. Il Fondo Pif – fondo sovrano dell’Arabia Saudita presieduto da Mohammad bin Salman Al Sa'ud, primo in linea di successione al trono – che detiene la totalità delle quote del Newcastle, avrebbe individuato proprio l’ex commissario tecnico della nazionale italiana come prossimo successore di Eddie Howe sulla panchina dei Magpies. Il club bianconero, infatti, non sta vivendo una grande stagione dopo l’entusiasmante cavalcata dello scorso anno, culminata con il quarto posto e il ritorno in Champions League e la finale, poi persa contro il Manchester United, di Efl Cup.

Attualmente il Newcastle è decimo in classifica in Premier League con 40 punti, ben 15 in meno rispetto al quarto posto occupato dall’Aston Villa. La stagione del club inglese, però, ha visto anche tante battute d’arresto fuori dal campionato: dapprima l’eliminazione dalla Champions League nel gruppo F, chiuso con appena 5 punti, poi l’eliminazione ai quarti di finale di Efl Cup per mano del Chelsea. Ai Magpies, oltre la speranza di una risalita in classifica, resta fra le mani la sola Fa Cup dove, nei quarti di finale in programma il 16 marzo, affronteranno i campioni in carica del Manchester City.

Da qui la necessità per il Fondo Pif di trovare un'alternativa ad Eddie Howe qualora la stagione non dovesse avere la svolta desiderata. Il profilo ideale è quello di un allenatore che abbia un curriculum ricco di successi internazionali, risultati gratificanti e, soprattutto, con tanta esperienza. Roberto Mancini, secondo la monarchia saudita, rappresenterebbe appieno questo profilo. Il tecnico marchigiano, infatti, oltre ad aver vinto in Italia con l’Inter – tre scudetti e due Coppa Italia – e con Fiorentina e Lazio – una Coppa Italia a testa, per un totale di quattro trionfi record a pari merito con Sven-Goran Eriksson e Massimiliano Allegri – ha trionfato in Turchia – Coppa nel 2014 con il Galatasaray – ma, soprattutto, in Inghilterra con il Manchester City (una Premier, una Fa Cup e un Community Shield), dando vita a quella rivoluzione che ha portato i Citizens sul tetto d’Europa quando sostituì Mark Hughes nel 2009. A completare il curriculum di Mancini, vi è anche l’Europeo vinto nel 2021 con la nazionale italiana.

L’attuale commissario tecnico dell’Arabia Saudita ha forti legami con il fondo sovrano, poiché fu proprio attraverso una serrata trattativa dei sovrani che Mancini lasciò a sorpresa la guida tecnica degli azzurri per trasferirsi in Arabia. Da questo legame, dal curriculum e soprattutto dalla possibilità di avere un contatto diretto con Mancini stesso che è nata la suggestione di portarlo sulla panchina del Newcastle nel caso in cui Howe dovesse fallire su tutta la linea. In Inghilterra Mancini ritroverebbe Tonali, che ha già allenato quando era commissario tecnico della nazionale italiana.

La linea sembra dunque tracciata. L’intenzione del Newcastle è quella di concludere la stagione con Eddie Howe per poter poi programmare al meglio il futuro. Occhio, però, ad eventuali scossoni. La sfida contro il Manchester City in Fa Cup e le prossime partite in campionato potrebbero far cambiare idea al Fondo che sarebbe pronto a puntare su Mancini fin da subito.