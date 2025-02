Manita della Lazio al Monza, alla Roma basta un rigore di Dybala

Ascolta ora 00:00 00:00

La Lazio di Marco Baroni travolge 5-1 il Monza. Per i biancocelesti a segno Marusic al 31', Pedro al 58', Castellanos al 63', ancora Pedro al 77' e Dele-Bashiru all'88'. Di Sensi su rigore all'85' la rete della bandiera per gli ospiti. In classifica la Lazio è quarta con 45 punti, il Monza, al 4° ko di fila, è ultimo a quota 13. Dopo la pesante sconfitta il tecnico del Monza Salvatore Bocchetti è stato sollevato dall'incarico. Al suo posto torna Alessandro Nesta.

Alla Roma di Claudio Ranieri invece basta un calcio di rigore. Al Penzo, i giallorossi battono 1-0 il Venezia grazie a un penalty calciato da Dybala nella ripresa. I giallorossi continuano a risalire la classifica. La squadra di Ranieri va a 34 punti, sempre al nono posto, e avvicina la zona coppe. Per i lagunari, la situazione è invece sempre più nera: gli uomini di Di Francesco restano penultimi, con 16 punti. Le occasioni migliori dei primi 45 minuti sono tutte dei giallorossi. Dopo 5', la squadra di Ranieri va vicina al vantaggio su un'azione da corner, prima con El Shaarawy e poi con Dovbyk. L'attaccante ucraino è ancora protagonista al quarto d'ora, con una bella conclusione dal limite dell'area parata da Radu. Altra grande chance per gli ospiti intorno alla mezz'ora, stavolta con Mancini: il difensore sorprende Radu grazie a una deviazione di Marcandalli, ma Nicolussi Caviglia evita il gol con un salvataggio sulla linea di porta.

Il Cagliari batte 2-1 il Parma. A decidere la sfida salvezza l'autogol di Vogliacco al 57' e la rete di Florinel Coman al 70'. Per gli ospiti a segno Leoni al 79'. In classifica i rossoblu salgono al 13° posto con 24 punti, mentre i ducali rimangono terz'ultimi a quota 20.

Tutti i risultati della giornata

Como-Juventus 1-2

Verona-Atalanta

0-5Empoli-Milan 0-2Torino-Genoa 1-1Venezia-Roma 0-1Cagliari-Parma 2-1Lazio-Monza 5-1Lecce-Bologna (domenica 9/2 alle 18.00)Napoli-Udinese (domenica 9/2 alle 20.45)Inter-Fiorentina (lunedì 10/2 alle 20.45)