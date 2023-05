Di Maria-Juventus ai titoli di coda: ecco perché il Fideo ha "tradito" i bianconeri

Angel Di Maria-Juventus: la storia d'amore è destinata a finire il prossimo fine settimana. Il Fideo non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri soprattutto dopo le ultime prestazioni fornite. Nella serata di ieri contro il Milan, il 35enne argentino è stato sostituito al 63' del primo tempo da Arkadiusz Milik con il pubblico dello Stadium che l'ha travolto con una bordata di fischi per l'ennesima prestazione sottotono.

Fischi al momento della sostituzione. Si conclude malissimo l'avventura alla #Juventus di Angel Di Maria



Il Fideo non rinnoverà coi bianconeri. Dopo una sola stagione lascerà Torino, tra le ipotesi forti anche il #FCBarcelona pic.twitter.com/XFK9uHcht6 — Marco Conterio (@marcoconterio) May 28, 2023

L'ex Benfica, Manchester United, Real Madrid e Psg non è riuscito ad incidere per tutta la stagione e la sua classe si è vista solo a sprazzi e sporadicamente. Solo otto reti, quattro in campionato e quattro in Europa League, più sette assist, quattro in Serie A e tre in Champions League. Per la partita contro il Diavolo e in generale per la stagione negativa è proprio Di Maria l'uomo in meno di questa 37esima giornata di campionato. Il calciatore argentino era arrivato in estate per essere una sorta di guida, di faro per guidare la Juventus il più avanti possibile in Champions e per riportare i bianconeri sul tetto d'Italia ma così non è stato. Sono state più le partite anonime e negative che quelle frizzanti e positive ed è per questo che è lui l'uomo in meno di giornata ma anche un po' di tutta la deludente stagione bianconera.

Qualche giorno fa, inoltre, Di Maria e consorte hanno avuto un battibecco acceso con un tifoso della Juventus, sui social network, che rimproveravano ad Angel e Leandro Paredes di essere due mercenari: "Quello che non merita la maglia sei tu. La squadra e i giocatori sono insieme al 100%, fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che sei con la Juventus solo nei momenti belli e non in quelli brutti. Ti mando un grosso saluto. Io sto bene fino in fondo, non come te" . Anche la moglie del 35enne giocatore della Juventus, Jorgelina Cardoso, ha voluto dire la sua in questa accesa e aspra diatriba: "Non è lui che prepara la squadra, non è lui l'allenatore, non è lui che preferisce aspettare dietro. Statti zitto, sei sciocco o ti pagano per farlo?" .

Una cosa è certa: le strade di Angel e la Juventus si separeranno a fine stagione, ovvero dopo l'ultimo match contro l'Udinese (e non è dato a sapere se il Fideo giocherà o se quella contro il Milan sarà stata la sua ultima, amara e deludente, prestazione con la Vecchia Signora. Il club bianconero è sicuro di non continuare con l'argentino che a sua volta si sta guarando intorno per trovare una squadra che gli dia l'opportunità di dire ancora la sua e in queste ore si sta parlando dell'interesse del Barcellona.