Max Allegri, il super criticato accusato spesso di non convincere

A dispetto della «gavetta» orgogliosamente fatta (ha allenato in tutte le categorie) e degli scudetti raccolti in carriera con Milan e Juve, ha un esercito di spietati critici che si dividono in egual misura tra ex calciatori oggi opinionisti (Adani e Cassano i porta bandiera) e tifosi bianconeri che inseguono da anni il famoso motto berlusconiano «vincere e convincere» rinfacciandogli il gioco misero allestito.

Max è diventato piuttosto noto per una definizione degli 1 a 0, di «corto muso», storiella tirata fuori dall`interessato non per l`esito di una partita ma dedicata al finale di campionato («basta arrivare davanti di 1 punto, di corto muso» spiegò). Così a quella curiosa definizione è rimasto «impiccato» tutte le volte che la sua Juve ha vinto col minimo scarto.

Nessuna considerazione per l`organizzazione difensiva, riconosciuta ad altri colleghi peraltro. Zero. Scorticato vivo dai sostenitori della Juve, è riuscito a riconquistare una piccola fetta di consensi grazie alla recente azione di motivatore e difensore della causa bianconera con l`operato svolto durante i mesi della penalizzazione, in assenza della classe dirigente del club in uscita per le dimissioni seguite all`inchiesta penale «Prisma».