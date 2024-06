Mbappé, naso rotto ma niente operazione: quando potrà tornare in campo

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se sono arrivati i primi tre punti nel girone a Euro 2024 e la sofferta vittoria di misura contro l'Austria, la Francia di Didier Deschamps ha poco da sorridere: il suo fuoriclasse, Kylian Mbappé, si è fratturato il naso nello scontro fortuito contro l'austriaco Danso. Se in un primo momento era stata diffusa la notizia di un'imminente operazione, la Federcalcio francese spiega che l'attaccante non si dovrà sottoporre a nessun intervento chirurgico e giocherà le prossime gare con una maschera protettiva.

La nota della Federazione

Dopo la gara, Mbappé è stato portato all'ospedale di Dusseldorf dove i medici che lo hanno visitato hanno escluso di dover fare " immediatamente " un'operazione. " Kylian Mbappé ha riportato la frattura del naso come hanno confermato gli esami effettuati nella notte tra lunedì e martedì. Il giocatore è tornato nel ritiro della squadra francese. Nei prossimi giorni verrà sottoposto alle cure, senza essere sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico. Verrà realizzata una mascherina per consentire al numero 10 della squadra francese di valutare la ripresa delle gare dopo un periodo dedicato alle cure ", scrive in una nota la Fff.

Quando potrà tornare in campo

In questa nota, però, non vengono specificati quali saranno le corrette tempistiche di recupero dall'infortunio. Al termine della partita, il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, si è dichiarato ottimista spiegando che il calciatore sarà presto in grado di giocare pur senza l'intervento. A questo punto si può andare per tentativi seguendo le ipotesi dei francesi: è certo che salterà la seconda gara di venerdì contro l'Olanda in quella che è la sfida al vertice ma è molto probabile che Mbappé salti anche la terza partita, l'ultima del girone eliminatorio, contro la Polonia.

Secondo il quotidiano Le Figaro, i tempi di recupero del numero 9 non potranno essere inferiori ai 15 giorni: fosse così tornerebbe in campo soltanto dagli ottavi di finale di Euro 2024. Il pessimismo regna, invece, a Rtl: l'emittente radiofonica ha ipotizzato tempi di recupero anche maggiori stimabili in una ventina di giorni che gli farebbero mettere a rischio anche i quarti di finale. Molto della presenza in campo di Mbappé, probabilmente, dipenderà anche dallo svolgimento delle gare: se la Francia dovesse riuscire a chiudere la pratica qualificazione già contro l'Olanda, non verrebbe certamente rischiato per l'ininfluente partita contro la Polonia.

Agli ottavi di finale, poi, potrebbe iniziare dalla panchina e, in base al risultato della

partita, Deschamps potrebbe decidere last minute di rischiarlo o meno. Se i medici daranno l'ok definitivo, invece, è probabile che il nuovo attaccante del Real Madrid sia abile e arruolabile sin dal primo minuto di gara.