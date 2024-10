Non convocato con la Francia ma vola a Stoccolma tra ristoranti e discoteche: bufera su Mbappé

Ascolta ora 00:00 00:00

Kylian Mbappé torna nuovamente al centro delle polemiche in patria a causa dell'ultima bravata compiuta mentre i compagni di squadra erano impegnati in campo nel match valevole per il terzo turno della Nations League: l'attaccante del Real Madrid, non convocato della Francia Ct Didier Deschamps a causa di un presunto infortunio muscolare, ha pensato bene di volare a Stoccolma per trascorrere una piacevole serata in ristorante prima e in discoteca poi.

Il numero 9 delle merengues era già finito nella bufera per non essere risultato tra gli arruolabili nel duplice impegno contro Israele e Belgio, una situazione che aveva fatto storcere il naso tanto alla stampa francese quanto ai tifosi. A far saltare la mosca al naso a tutti, in particolar modo, ciò che è accaduto lo scorso sabato 5 ottobre, quando nonostante la non convocazione Mbappé era stato schierato in campo fin dal primo minuto nel match tra Real Madrid e Villareal: Carlo Ancelotti lo aveva sostituito solo al minuto 71, facendo subentrare Rodrygo.

L'attaccante, d'accordo con Deschamps, avrebbe quindi scelto di concentrarsi sul recupero da questo presunto problema muscolare. Per contenere le polemiche esplose in patria dopo la diffusione della notizia, il commissario tecnico aveva tentato in ogni modo di gettare acqua sul fuoco: "Ho preso una decisione, in base alle informazioni che avevo, Mbappé sabato scorso ha giocato col Real ma non l’intera partita nemmeno al 100%. Kylian cristallizza molte cose anche quando non c’è, ma sono certo che è attaccato alla Francia" , ha infatti dichiarato Didier Deschamps in conferenza stampa.

Secondo fonti a lui vicine, l'attaccante ex Psg avrebbe svolto delle sedute mirate, concentrandosi soprattutto sulla zona infortunata, e svolgendo quel lavoro individuale ancora non affrontato dal suo approdo al Real. Ma non è tutto oro ciò che luccica, dato che dietro le quinte Mbappé ha deciso bene di staccare la spina per trascorrere un piacevole e divertente weekend a Stoccolma, il tutto mentre i compagni di nazionale erano impegnati in campo a Budapest contro Israele.

La notizia è stata diffusa dal giornale svedese Aftonbladet, che ha pizzicato l'attaccante in giro per le vie della capitale: Mbappé è stato intercettato prima al ristorante francese ‘Chez Jolie', nel centro di Stoccolma, per poi concludere la serata nella discoteca "V" di Stureplan, dove è giunto su un minibus di colore nero. Immagini che hanno scatenato un putiferio, l'ennesimo, in Francia, dove l'attaccante è stato accusato di scarso attaccamento alla maglia della nazionale.