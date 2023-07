Mbappé-Psg, è rottura. Il Real Madrid tenta il grande colpo

C'eravamo tanto amati: è questo il titolo della storia d'amore, che sembra giunta al capolinea, tra la stella Kylian Mbappé e il suo club, il Psg. I campioni di Francia, infatti, non hanno convocato il 24enne per la tournèe americana con lo sceicco Nasser Al-Khelaifi furioso per il comportamento dell'ex Monaco che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024. Se non lo farà, Mbappé sarà ceduto entro fine agosto al migliore offerente per non perderlo a costo zero l'anno prossimo. Si sa, ormai nel calcio i contratti non hanno più lo stesso valore di un tempo e sono sempre i calciatori a decidere del loro futuro. Mbappè vorrebbe restare fino al 2024 per maturare tutti i bonus previsti dal contratto sottoscritto nel 2022 e poi andare via a parametro zero per tentare di guadagnare una cifra monstre.

Secondo quanto riportato dall'autorevole "Le Parisien", Mbappé sarebbe considerato un giocatore sgradito al pari di altri esuberi come Mauro Icardi, finito al Galatasaray, Julian Draxler e tanti altri. Ovviamente qui si sta parlando del giocatore più talentuoso in circolazione, quello che si candida a vincere i prossimi palloni d'Oro e dunque non c'è da scherzare. L'Equipe ha invece svelato l'incontro segreto avvenuto tra Al-Khelaifi e il numero uno del Real Madrid Florentino Perez per cercare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. I blancos sono certi del gradimento del giocatore e se non sarà quest'anno sa che se lo porterà a casa l'anno prossimo a costo zero. Il Psg dal canto suo lo vuole vendere per non perderlo a costo zero e potrebbe anche usare la mano pesante non dovesse riuscire a venderlo entro fine agosto: metterlo in tribuna fino per un anno. Il 31 luglio l'opzione di rinnovo, fino al 30 giugno del 2025, scadrà, ma sembra proprio che Kylian abbia già preso la sua decisione.

L'unica insidia per il Real Madrid, però, può essere rappresentata dall'Al Hilal, club saudita disposto a fare follie. L'offerta avrebbe un valore pari a quella fatta a Lionel Messi da 400 milioni di euro l'anno ma difficilmente il 24enne francese accetterà anche perché recentemente ha fatto capire di voler vincere tutto ma nel calcio che conta. Chelsea e Liverpool stanno a guardare ma la vecchia volpe di Florentino Perez è già in agguato e sogna entro il 2025 di poter avere un attacco atomico formato da Mbappé ed Haaland, in questo caso Manchester City permettendo.

Giocatore vero

Mbappé ha dimostrato con i fatti di essere uno dei più forti giocatori del mondo. 24 anni, 332 partite tra Monaco e Psg condite da 243 reti in tutte le competizioni, 40 in Champions League. Kylian ha già messo a segno 40 reti in 70 presenze con la maglia della nazionale francese con cui si è laureato campione del mondo nel 2018 e vice campione nel dicembre del 2022 risultando il migliore della Francia nella finale persa contro l'Argentina di Messi. Il futuro è suo e lui sa bene di aver il coltello dalla parte del manico anche se rischia un anno da separato in casa al Psg: è per questo che il talento del calcio francese confida negli spagnoli del Real Madrid e del loro presidente Perez.