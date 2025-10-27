Mercato rinnegato: Conte in vetta con gli uomini Scudetto

Chiamatelo pure effetto Vecchia Guardia. Antonio Conte, infatti, ha puntato sui reduci della cavalcata Scudetto della scorsa stagione per ripartire dopo il tracollo di Eindhoven e battere l’Inter. Missione compiuta, con tanto di vetta della classifica - seppur in coabitazione con la Roma - riconquistata a una sola settimana di distanza dal sorpasso subito dal Milan. Mica male.

Il 3-1 inflitto ai nerazzurri ha rilanciato le quotazioni del Napoli in carica per il tricolore. Alla faccia di chi aveva già fatto il funerale al «Serial Winner» leccese dopo il doppio passo falso nel giro di tre giorni contro Torino e PSV. E invece Conte come l’Araba Fenice è risorto dalle proprie ceneri, incartando tatticamente il collega Chivu e pilotando gli azzurri al successo. Il tutto schierando una squadra composta da 9 reduci della passata stagione. Tradotto: fuori praticamente tutti i nuovi acquisti tranne un campione come De Bruyne (poi infortunatosi e sostituto da un altro volto storico come Olivera) e Milinkovic-Savic. Scelta obbligata quest’ultima visto che Meret si è fratturato il metatarso, altrimenti tra i pali sarebbe toccato a lui.

D’altronde non poteva essere altrimenti considerate le dichiarazioni degli ultimi giorni. Con Conte che aveva invitato i nuovi arrivati a farsi un bagno d’umiltà, mentre capitan Di Lorenzo e il ds Manna a ribadire come i calciatori acquistati in estate dovessero ancora amalgamarsi al resto del gruppo. Una serie di corpi estranei che rischiano di rappresentare un problema per il condottiero salentino nelle prossime settimane, quando il Napoli dovrà inevitabilmente ricorrere al turnover per essere competitivo su tutti i fronti.

Peccato che finora i colpi di mercato abbiano tradito le attese: Lucca (pagato 35 milioni) è stato panchinato addirittura da Neres, che in carriera non aveva mai giocato centravanti. Un’intuizione vincente quella contiana di spostare l’esterno al centro dell’attacco. In difesa invece escluso Beukema (costato 30 milioni) in favore dell’esperto Juan Jesus (34 anni). Con i due brasiliani tra i migliori in campo contro l’Inter: il che non può essere un caso.

Domani a Lecce vedremo se Conte riproporrà in toto la Vecchia Guardia o se invece rilancerà gli elementi strapagati in estate. La sensazione, però, è che il vero Napoli sia quello visto sabato con 100 milioni di problemi in panca.