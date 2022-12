Messi e il labiale a Maradona: cosa è successo prima dell'ultimo rigore

"Diego, faglielo segnare". Queste sembrano le parole pronunciate da Leo Messi, secondo la ricostruzione di diversi siti argentini, nel momento decisivo del calcio di rigore battuto da Montiel, che ha decretato la vittoria dell'Argentina sulla Francia.

Proprio così una telecamera riprende La Pulce pochi istanti prima del rigore battuto dal terzino del Siviglia: nelle immagini si vede Messi guardare verso l'alto e pronunciare delle parole che sembrano rivolte a Diego Armando Maradona. Una sorta di preghiera per invocare l'aiuto dal cielo del mito argentino. In questo Mondiale il legame tra Messi e Maradona ha assunto dei caratteri anche mistici. Il Pibe de Oro è stato più volte invocato dagli argentini, proprio come se fosse partecipe delle vittorie dell'Albiceleste. Impossibile non trovare un filo diretto tra quanto accaduto ai Messico '86 e a quelli in Qatar. Messi come Maradona nell'Olimpo del calcio.

La ricostruzione

È il momento decisivo. Gonzalo Montiel ha gli occhi di tutti il mondo puntati addosso. Prima di lui hanno già segnato Messi con un rigore fotocopia a quello di Maradona a Italia '90 contro Zenga, Dybala e Paredes. Dibu Martinez ha ipnotizzato Coman e Tchouaméni, che ha calciato fuori. La responsabilità di battere il calcio di rigore che può decidere la finale di Coppa del Mondo è sulle spalle, nei piedi del terzino argentino.

In carriera si è presentato cinque volte dagli undici metri, non ha mai sbagliato. L'ultima risaliva proprio a pochi giorni fa, la sfid ai quarti di finale con l'Olanda, sempre da quarto rigorista. Di solito si piazza in posizione un po' defilata rispetto alla palla per calciare di destro e quasi sembra guardare altrove per non incrociare lo sguardo del portiere e concedere alcun margine d'intuizione all'avversario. Farà così anche stavolta.

Mentre Montiel sta per calciare, la telecamera stacca su Messi, lo inquadra mentre è abbracciato ai compagni di squadra a centrocampo. La Pulce alza lo sguardo verso il cielo, poi torna a guardare il dischetto e inizia a parlare. Poco dopo, guardando nuovamente in direzione del cielo, pronuncia la frase che in Argentina hanno interpretato come: "Vamos Diego, daselo". Un istante dopo serra i pugni e le braccia in segno di vittoria, l'Argentina è Campione del Mondo. Anche stavolta è stata la Mano de Dìos.