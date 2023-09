Messi mette radici: ecco la villa da 10 milioni di dollari che ha appena comprato

C’era chi pensava che Leo Messi fosse andato in Florida solo per usufruire delle basse tasse e del bel clima. La Pulga, che sta segnando gragnuole di gol all’Inter Miami, sembra intenzionata a passare diverso tempo da quelle parti, tanto da aver comprato una mega-villa da quasi undici milioni di dollari a Fort Lauderdale. La casa da quasi mille metri quadrati non è molto lontana dallo stadio dell’Inter e dal centro di allenamento ma non è una soluzione di ripiego. Come si può notare dal prezzo di vendita, si tratta di una sistemazione extra-lusso per uno degli sportivi più ricchi del pianeta.

Una casa per la vita?

Il campione del mondo si è infatti trasferito a Miami con la moglie Antonela Roccuzzo e i loro tre figli, il che spiega perché abbia scelto una casa “importante”. I 975 metri quadrati della villa sono ben distribuiti in otto spaziose camere da letto, nove bagni e mezzo, l’inevitabile piscina e un garage non esagerato per gli standard americani, visto che può contenere solo tre macchine. La casa, però, è ultra-moderna ed è corredata di circa mezzo acro di terreni, due ormeggi per le barche, un must da quelle parti, un centro benessere, una palestra ed una camera padronale grande come un appartamento (ben 148 metri quadri).

Fonte: Compass Florida LLC

La Florida non ha imposte sul reddito statali ma quando si parla di imposte sugli immobili, le esenzioni non esistono. Per il privilegio di vivere in una casa del genere, Messi pagherà una tassa annuale da far paura: 83400 dollari. Visto che il contratto da due anni e mezzo che ha firmato con la società della Florida dovrebbe valere un totale attorno ai 150 milioni all’anno, non avrà certo problemi a firmare un assegno del genere. C’è chi dice che, considerato il grande successo del pacchetto Mls offerto da Apple TV, i dividendi che potrebbero entrare nelle tasche di Messi saranno forse abbastanza da coprire questo ultimo capriccio. Che dire? Piove sempre sul bagnato…

Fonte: Compass Florida LLC

Un’abitazione “modesta”?

La rivista Architectural Digest, sempre interessatissima alle case dei ricchi e potenti, descrive la scelta del campione dell’Albiceleste come “un’opzione modesta”, almeno rispetto alle speculazioni francamente pazzesche che alcuni avevano avanzato nelle settimane scorse. Invece di una roba che sembra venire dalla fantasia di un bambino viziato, la villa di Messi sarebbe all’insegna della sobrietà, almeno per quanto lo possa essere una casa in uno dei quartieri più esclusivi d’America. La villa, costruita su un canale privato, avrebbe un “ingresso ombroso”, coperto da carta da parati scura, ma il resto della casa offre sensazioni più luminose e moderne. La cucina aperta ed il soggiorno hanno luci nascoste, arredamenti dai colori neutri e muri bianchi, a parte una parte del muro del soggiorno dipinta di nero.

Fonte: Compass Florida LLC

Finestre che vanno dal pavimento al soffitto sono presenti in tutte le stanze ma non si hanno foto di tutte le stanze della villa. La camera da letto sembra enorme, con tanto di salotto e un balcone gigantesco. Nelle scorse settimane, la rivista specializzata aveva individuato alcune opzioni che avrebbero potuto interessare a Messi, caratterizzate da una cosa in comune: un prezzo ben superiore alla casa che ha scelto. Un architetto di Miami aveva persino immaginato una concept mansion estrema, stile crociera con un prezzo da far paura, 50 milioni di dollari. A quanto pare il rosarino ha molto più buonsenso di certi personaggi capaci solo di sprecare i soldi degli altri…

Fonte: Compass Florida LLC

Un quartiere super-esclusivo

Questo non è che l’ultimo acquisto nel portafoglio di proprietà immobiliari che, secondo i bene informati farebbero parte del patrimonio di Messi. La Florida, che sta vivendo nel post-pandemia un’esplosione dei prezzi dovuta al boom dell’economia locale, è già finita nel suo mirino almeno due volte. Qualche anno fa pagò quasi 7 milioni e mezzo di dollari per comprarsi l’intero nono piano di Regalia, un palazzo super-esclusivo nella cittadina di Sunny Isles Beach, nella periferia nord di Miami. Si dice, poi, che abbia comprato a suo tempo un altro mega-appartamento da 5 milioni sempre nella metropoli della Florida ma entrambe le sistemazioni non sarebbero ideali, visto che ora si sta muovendo con la sua numerosa famiglia. A preoccuparlo, poi, il fatto che siano a quasi 35 chilometri dallo stadio dell’Inter Miami, distanza che con il traffico può consumare parecchio tempo. La nuova villa è decisamente più vicina, appena 7 chilometri, roba che, con poco traffico si fa in un quarto d’ora.

Fonte: Compass Florida LLC

La villa si trova nella gated community di Bay Colony, un’area chiusa al pubblico dove il biglietto d’ingresso è ad otto cifre minimo. Messi, però, non è la celebrità che ha pagato di più per entrare in questo circolo esclusivo. L’autore e podcaster Patrick Bet-David, nel 2021, spese ben di più per comprare la sua villa da sogno, quasi 20 milioni e mezzo di dollari. Messi non è che l’ultima celebrity ad aver scelto l’area metropolitana del South Florida come la propria residenza principale. La supermodella Gisele Bündchen, dopo il doloroso divorzio dalla superstar del football Tom Brady, si è comprata una casa altrettanto importante ma più all’interno, nella cittadina di Southwest Ranches. Prezzo? Attorno ai nove milioni di dollari.

La modella brasiliana ha scelto un ambiente più rurale, dove poter andare a cavallo e mantenersi attiva: la casa è più piccola, “solo” 483 mq ma ha ben 7 acri e mezzo di terreno, due aree per l’equitazione, un laghetto dove pescare ed un campo regolamentare di calcio. Se Gisele pensa di allevare cavalli ed altri animali domestici, Messi si consolerà con un barbecue vista mare ed un tuffo con la famiglia lontano da occhi indiscreti. E vissero tutti felici e contenti...