"Messi si è maradonizzato". La telecronaca di Adani infiamma il web

Come era prevedibile, Lele Adani è in brodo di giuggiole. Dopo la netta vittoria dell'Argentina sulla Croazia che è valsa la finalissima del Mondiale e con una super prestazione di Lionel Messi autore di un gol e un assist da urlo, le urla e gli epiteti del commentatore tecnico della Rai si sono sprecati.

L'eleogio di Adani

L'osanna a Messi va avanti già dagli ottavi di finale con il gol dalla distanza contro l'Australia, è proseguito per il quarto contro l'Olanda e ha toccato l'apice nella semifinale di ieri. Adani, che aveva già definito il numero 10 argentino con il termine "maradonizzato", sull'assist per il 3-0 di Alvarez non ce l'ha fatta proprio a trattenersi manifestando tutto l'amore per il fuoriclasse. " Alzatevi in piedi ", ha urlato al microfono: " Solo nel genio di Messi c'è una giocata così che riporta Maradona dentro un campo da calcio", ha dichiarato in piena trans agonistica. " Dribbla tutti, anche i cammelli del deserto ", aggiunge. Con uno Stefano Bizzotto a mezzo servizio a causa della raucedine, anche per Adani si aprono pratierie per il commento tecnico. " Elargisce amore a tutti attraverso la palla da calcio, questo sta facendo Messi. Ridisegna i confini del suo destino ".

Le reazioni social

Come accaduto in questi giorni, ancor di più ieri i social si sono scatenati in pro e contro Adani: una tra le pagine Facebook più seguite e ironiche ha riportato un finto virgolettato: " Messi annuncia che eviterà altri gol per non sentire più Adani gridare ", con tanto di foto appositamente corrucciata dell'asso argentino. Se Paolo considera Adani il miglior commentatore e telecronista di tutti i canali, c'è chi lo considera "insopportabile" e che fa altra sana ironia sul fatto che, ogni cosa che fa il numero 10 argentino, per Adani diventa sacra. " Che cosa ha fatto? Stefano guarda, Messi sta respirando! Viva El Futbol ", ha scritto Alex, ricevendo centinaia di reazioni positive e divertite. Addirittura, alcuni hanno tifato appositamente contro l'Argentina per evitare che il commentatore potesse lasciarsi andare anche per la finalissima ma, così, non sarà.

La critica di Bartoletti

Di ben altro tenore, invece, le parole che qualche giorno fa aveva speso Marino Bartoletti, giornalista sportivo, scrittore e critico musicale. Intervistato dall'AdnKronos in merito ai discussi commenti durante Argentina-Messico di Lele Adani, ha risposto che una voce tecnica " in linea di massima non dovrebbe mai sentirsi più importante del telecronista " riferendosi, evidentemente, alla differenza di stili con il pacato Bizzotto. " Il discorso è di complementarietà, ma in questo discorso di complementarietà c'è una prima voce e una seconda voce ", ha aggiunto. " Chiaro che Adani deve continuare ad essere Adani, ma deve ricordarsi il contesto in cui opera ".