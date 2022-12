Messi supera Ronaldo (anche su Instagram): ecco la foto con più like

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Sempre loro. Gli anni 2000 sono stati senza dubbio quelli del duopolio tra l'argentino e il portoghese, che nel corso degli ultimi quindici anni si sono spartiti trofei, prime pagine e record in termini realizzativi. I due hanno diviso la preferenza della critica e dei tifosi in due fazioni, spingendo a scegliere l'uno o l'altro. Con la vittoria della Coppa del Mondo, Messi pare aver affermato definitivamente la sua superiorità rispetto al rivale. Ma chi ha segnato di più dei più? Quali record ha stabilito Ronaldo? Quali Messi? Chi ha più seguito sui social? Scopriamolo subito.

Messi e Ronaldo sui social

La sfida di follower su Instagram la vince Ronaldo. Il portoghese ne conta 519 milioni, l'argentino 403 milioni. Con la vittoria dei Mondiali però Messi si è preso una piccola rivincita. Per celebrare la conquista della Coppa del Mondo, il messaggio di Leo, con 10 iconiche foto allegate, sta facendo registrare incrementi di "like" impressionanti. Ha superato per "like" quello più apprezzato sul profilo di Ronaldo che (ironia della sorte) raffigurava CR7 proprio con la Pulce nell'ormai celebre scatto di Annie Leibovitz per Louis Vuitton, condiviso da Ronaldo che (ironia della sorte) raffigurava CR7 proprio con la Pulce. Questa foto erano stata postata sul profilo di entrambi, ma se i "mi piace" per l'argentino si erano fermati a circa 32 milioni, il portoghese aveva stravinto con poco meno di 42 milioni.

Quanti gol ha segnato Ronaldo?

Ronaldo è stato una macchina da gol per quasi due decadi anche se adesso sta leggermente rallentando. In carriera ha giocato con lo Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e ancora Manchester United. Attualmente dopo l'addio ai Red Devils è alla ricerca di una squadra. Inoltre è il miglior marcatore della storia del Portogallo. Vediamo quante reti ha realizzato.

Sporting Lisbona Campionato 25 (presenze) 3 (gol)

Manchester United Campionato 234 (presenze) 103 (gol)

Real Madrid Campionato 293 (presenze) 311 (gol)

Juventus Campionato 98 (presenze) 81 (gol)

Sporting Lisbona Coppe Internazionali 3 (presenze) 0 (gol)

Manchester United Coppe Internazionali 65 (presenze) 25 (gol)

Real Madrid Coppe Internazionali 107 (presenze) 113 (gol)

Juventus Coppe Internazionali 23 (presenze) 14 (gol)

Sporting Lisbona Coppe nazionali 3 (presenze) 2 (gol)

Manchester United Coppe nazionali 40 (presenze) 17 (gol)

Real Madrid Coppe nazionali 37 (presenze) 26 (gol)

Juventus Coppe nazionali 12 (presenze) 6 (gol)

Portogallo 194 (presenze) 118 (gol)

Totale 1136 (presenze) 819 (gol)

Cristiano Ronaldo has scored a world record 118 goals since making his Portugal debut in 2003. Lionel Messi is closing in on 98 goals. @FabrizioRomano @FIFAWorldCup @Cristiano pic.twitter.com/qvctrxiont — CRISTIANO RONALDO NEWS (@PFoootball) December 20, 2022

​Quanti gol ha segnato Messi?​

Messi ha totalizzato oltre 700 gol a livello di club da quando ha esordito in prima squadra con la maglia del Barcellona poco dopo aver compiuto 17 anni. Da allora non si è più fermato. In carriera ha militato soltanto in due squadre di club, Barcellona e Paris Saint-Germain. Inoltre è il miglior marcatore della storia dell'Argentina. Vediamo quante reti ha realizzato.

Barcellona Campionato 520 (presenze) 474 (gol)

Barcellona Coppe Internazionali 158 (presenze) 128 (gol)

Barcellona Coppe nazionali 100 (presenze) 70 (gol)

Psg Campionato 39 (presenze) 13 (gol)

Psg Coppe nazionali 2 (presenze) 1 (gol)

Psg Coppe internazionali 11 (presenze) 9 (gol)

Argentina 172 (presenze) 98 (gol)

Totale 1003 (presenze) 793 (gol) Gol en octavos de final.

Lionel Andrés Messi. Siempre Messi. La Rutina de la Extraordinario. pic.twitter.com/X63EPsMvS5 — VarskySports (@VarskySports) December 18, 2022

Tutti i record di Ronaldo

Primo calciatore a vincere la Champions League per cinque volte, Ronaldo è anche il recordman di presenze nella competizione e il miglior marcatore di sempre del torneo. Questi record però non sono che la punta dell'iceberg. Scopriamo tutti i suoi record.

Più presenze nelle competizioni UEFA per club: 197

Più gol nelle competizioni UEFA per club: 145

Più gol in UEFA Champions League: 140

Più gol in una stagione di UEFA Champions League: 17 (2013/14)

Più gol nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: 67

Capocannoniere della UEFA Champions League: 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18

Più presenze in UEFA Champions League: 183

Più finali vinte in UEFA Champions League: 5

Unico calciatore a segnare in tre finali di UEFA Champions League

Maggior numero di presenze nella fase a gironi di Champions League: 98

Maggior numero di vittorie in finale di UEFA Champions League: 5

Unico giocatore a segnare in tre finali di UEFA Champions League

Uno dei due calciatori a segnare in tutte e sei le partite della fase a gironi di UEFA Champions League

Unico giocatore a segnare in 11 partite consecutive di UEFA Champions League

Maggior numero di premi UEFA Club Footballer/Best Player/Men's Player: 4 (2008, 2014, 2016, 2017)

Maggior numero di presenze nella Squadra dell'Anno di UEFA.com: 15 (2004, 2007–2020)

I record di Ronaldo con il Portogallo

Maggior numero di fasi finali EURO disputate : 5

Maggior numero di presenze alla fase finale del Campionato Europeo: 25

Maggior numero di presenze a EURO (qualificazioni comprese): 60

Maggior numero di gol alle fasi finali di EURO: 14

Maggior numero di gol a EURO (qualificazioni comprese): 45

Maggior numero di fasi finali EURO con gol: 5 (2004, 2008, 2012, 2016, 2020)

Unico giocatore ad aver segnato tre gol in più edizioni di EURO (2012, 2016, 2020)

Unico calciatore ad aver segnato in cinque fasi finali della Coppa del Mondo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Primo calciatore ad aver segnato dieci triplette con la nazionale

Maggior numero di presenze complessive alle fasi finali di EURO e della Coppa del Mondo : 47

Maggior numero di gol complessivi alle fasi finali di EURO e della Coppa del Mondo : 22

Maggior numero di presenze con il Portogallo: 196

Tutti i record di Messi

Dall'esordio al Barcellona nel 2004, Messi ha riscritto l'almanacco dei record del calcio mondiale. È secondo solo a Cristiano Ronaldo nella classifica assoluta dei migliori marcatori nelle competizioni UEFA per club (ne ha 132, Ronaldo 145) e dei migliori marcatori in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni (129 contro i 140 di Ronaldo). Il portoghese ha due anni più di Messi.

I record di Messi in Champions League

Record di gol nella fase a gironi di Champions League: 80 (71 con il Barcellona)

Record di gol agli ottavi di Champions League: 29

Record di gol in Champions League con un solo club: 120 (Barcellona)

Maggior numero di stagioni consecutive di Champions League in gol: 18

I record di Messi in Liga

Record di gol in Liga: 474

Record di gol in una sola stagione di Liga: 50 (2011/12)

Record di triplette in Liga: 36

Record di titoli vinti in Liga da un giocatore straniero: 10

I titoli individuali di Messi

Record di Scarpe d'Oro ESM: 6

Record di Palloni d'Oro: 7

Altri record di Messi a livello di club

Record di gol in un anno solare: 79 nel 2012 (91 con quelli con l'Argentina)

Record di gol nelle competizioni UEFA per club con un solo club: 123 (Barcellona)

I record di Messi con l'Argentina

Oltre che a livello di club, Messi ha battuto record su record in nazionale, trascinando l'Argentina alla conquista della Coppa del Mondo a Qatar 2022. Ha segnato due gol contro la Francia in finale e ha anche trasformato il suo tiro dal dischetto, quando l'Albiceleste ha trionfato ai rigori.

Da quando ha esordito nel 2005 a 18 anni dopo un ruolo da protagonista nella vittoria della Coppa del Mondo Under 20, Messi ha collezionato presenze per 18 anni consecutivi e segnato negli ultimi 17 (fino al 2022 compreso). Da capitano dell'Argentina, ha vinto la Copa América 2021 e la Finalissima 2022 e dulcis in fundo il Mondiale di Qatar 2022.

Record di presenze con l'Argentina: 172

Record di gol con l'Argentina: 98

Record di presenze in una nazionale sudamericana: 172

Record di gol in una nazionale sudamericana: 98

Nazionale argentino più giovane a segnare in Coppa del Mondo: 18 anni e 357 giorni

Primo giocatore a segnare in quattro edizioni della Coppa del Mondo con l'Argentina

Record di presenza con l'Argentina in Coppa del Mondo: 26

Maggior numero di gol con l'Argentina in Coppa del Mondo: 13