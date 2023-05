Occhio ai temporali in agguato: cos'è il "surplus di precipitazioni"

Probabilmente arriverà ma per adesso non se ne vede l'ombra: l'anticiclone africano, dominatore della scena degli ultimi anni, per il momento se ne sta rintanato nei suoi territori d'origine e l'alta pressione delle Azzorre non è così forte da impedire locali ma quotidiane e diffuse condizioni di maltempo pomeridiano nel nostro Paese. Le condizioni meteorologiche andranno avanti così almeno fino a tutto il Ponte del 2 giugno con temporali, acquazzoni e grandinate a macchia di leopardo.

Cosa accade nei prossimi giorni

Nelle ultime ore, ad esempio, l'area di Torino è stata colpita da un forte temporale con raffiche di vento, fulmini e grandinate che hanno imbiancato le strade. La colpa è della reiterata instabilità dovuta ad aria fredda in quota che continua a sfornare questi fenomeni anche di forte intensità. Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che da lunedì in poi avremo un " tempo dinamico con un surplus di precipitazioni rispetto alla media specie al Centro-Sud con tanti temporali e pure locali grandinate; non andrà meglio al Nord dove durante le ore pomeridiane potranno scoppiare improvvisi rovesci temporaleschi, soprattutto sulle Alpi" .

Il meteo fino a domenica

Come abbiamo visto sul Giornale.it, la "colpa" è della palude barica che si è instaurata sul Mediterraneo, ossia un'area in cui non domina nessun anticiclone e la pressione atmosferica, di conseguenza, è più bassa e il meteo non è sempre soleggiato e stabile come vediamo ormai da giorni. Se apriamo le mappe con le previsioni aggiornate noteremo come ogni giorno, almeno fino a domenica 4 giugno, l'Italia sarà interessata dalle nubi con le piogge e i fulmini a spasso per la Penisola: se lunedì e martedì saranno più interessate le aree centro-meridionali, mercoledì 31 maggio i fenomeni torneranno a colpire in maniera diffusa anche il Nord. La seconda parte della settimana non vedrà particolari cambiamenti con nuovi acquazzoni temporaleschi pomeridiani da nord a sud, dalle zone interne a quelle costiere.

"Poche novità previste per il Ponte del 2 Giugno, l'assenza di una figura di alta pressione sul bacino del Mediterraneo manterrà molto instabili le condizioni meteo: per questo motivo non escludiamo il rischio di temporali (specie al pomeriggio e sera) su buona parte dell'Italia, anche in avvio di Giugno", sottolineano gli esperti.

Allerta della Protezione Civile

Come detto in altre occasioni, non si tratterà di maltempo esteso o continuativo: per tante ore durante il giorno, il soleggiamento sarà dominante da nord a sud con temperature in aumento e prime sensazioni di caldo (sempre sopportabile) e massime che toccheranno 26-28°C specialmente sulle zone lontane dal mare. Per la giornata di oggi, domenica 28 maggio, la Protezione Civile ha comunque diramato un'allerta arancione per le zone alluvionate dell'Emilia-Romagna a causa dei possibili temporali pomeridiani, di colore giallo invece per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Molise.