"Mi hanno fatto i versi della scimmia": la denuncia di Maignan

L'assurda vicenda di Udine domina anche le pagine sportive dei quotidiani stranieri: il portiere del Milan, Mike Maignan, nel primo tempo della gara di serie A contro l'Udinese è stato bersagliato da incredibili insulti razzisti dalla parte marcia dei tifosi dell'Udinese segnalando l'accaduto ai direttori di gara e rifiutandosi di giocare fino a quando quei cori non fossero cessati del tutto.

Le parole di Maignan

" Al primo rinvio sono andato a prendere la palla e ho sentito versi di scimmia. Al secondo rinvio lo hanno rifatto e allora l'ho segnalato al quarto uomo. Non si può giocare così a calcio perché non è la prima volta che succede a me e ad altri giocatori . Lo dobbiamo dire", ha denunciato Maignan alle tv che lo hanno intervistato a fine partita. Dall'alto del suo buon senso, il portierone rossonero ha specificato che si tratta soltanto di " alcune persone ignoranti, non tutta la curva. Fischiare è normale, ma questo non deve succedere. Devono essere puniti e non venire più allo stadio ". Inaccettabile che ancora adesso, dopo gli avvenimenti del passato e nel 2024, queste situazioni accadano in alcuni stadi italiani e si ripetano ciclicamente come se le lezioni precedenti non fossero servite a nulla.

La gara è stata sospesa per alcuni minuti: proprio in quei momenti Maignan ha sentito attorno a sé la fiducia di tutti quelli che hanno condannato dal campo l'episodio. " Tutti sono venuti a sostenermi e poi siamo tornati in campo con ancora più voglia. La vittoria è la risposta giusta", ha aggiunto il portiere francese. Giustamente, ha spiegato anche perché ha deciso di abbandonare il terreno di gioco. " Noi giocatori possiamo reagire solo così, mentre chi deve fare qualcosa di forte è la procura federale che prende sempre le nostre parole dopo le partite ma poi non succede mai niente ".

La condanna delle istituzioni

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che ha condannato fermamente quanto accaduto ieri sera a Udine. " Il mio, il nostro no al razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città : vale sempre e ovunque! Come il rispetto: sempre e ovunque" E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan!", ha scritto in un post sul social X.

Parole importanti anche dal numero della Fifa, Gianni Infantino, che ha chiesto il divieto di andare allo stadio per i tifosi e "forfait automatici " per le squadre i cui ultras lanciano insulti " abominevoli ". Le parole di Infantino arrivano dopo gli episodi razzisti di Udine ma anche quello di Sheffield, in Inghilterra, dove è stato bersagliato da insulti razzisti il centrocampista Kasey Palmer. " Gli eventi accaduti sabato a Udine e Sheffield sono totalmente ripugnanti e del tutto inaccettabili ", ha affermato Infantino con una nota. " I giocatori colpiti hanno il mio totale sostegno ".

