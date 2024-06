Il Milan affonda per Zirkzee: pronti i 40 milioni della clausola per portarlo in rossonero

Ascolta ora 00:00 00:00

Il matrimonio fra il Milan e Joshua Zirkzee si farà. Dopo l'addio di Olivier Giroud, infatti, il club rossonero ha individuato nel forte attaccante olandese il sostituto degno di indossare la maglia numero 9. Quello che fino a pochi mesi fa era un interessamento si è trasformato, velocemente, in una esposizione totale. Dopo una stagione pazzesca a Bologna, con 12 reti in 38 apparizioni stagionali, condita dalla incredibile qualificazione alla prossima Champions League, l'olandese lascerà il capoluogo emiliano dopo essersi fatto convincere dalla proposta del Milan. I rossoneri, infatti, hanno deciso di pagare la clausola da 40 milioni e di assicurare al giocatore un ingaggio da 4,5-5 milioni netti a stagione più bonus. La notizia ha immediatamente infiammato la piazza che sogna un tridente stellare con Leao e Pulisic. Dato per assodato che con i felsinei non ci sarà alcuna trattativa, vista l'intenzione di versare interamente la clausola, la fumata bianca, attesa nei prossimi giorni, dipende dal dialogo con l'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, potente agente dell'ex Anderlecht.

La richiesta economica è particolarmente elevata - si parla di circa 15 milioni di euro di commissioni - ma il club rossonero appare deciso: Zirkzee sarà l'erede di Olivier Giroud e verrà fatto tutto il necessario per stringere i tempi ed evitare intromissioni da parte di altri club. Zirkzee, infatti, era entrato nel mirino della Juventus, che settimana prossima ufficializzerà Thiago Motta sulla sua panchina, il quale conosce bene l'olandese, avendolo fatto esplodere proprio a Bologna. I bianconeri, però, viste le annose questioni di bilancio, non hanno intenzione di lavoare su più acquisti onerosi, sia perché in attacco c'è Dusan Vlahovic, sia perché l'acquisto oneroso è stato individuato a centrocampo nella figura di Teun Koopmeiners.

Il classe 2001, non convocato dall'Olanda di Ronald Koeman per gli Europei, ha esordito nel 2019 con il Bayern Monaco, vestendo per un anno e mezzo la maglia bavarese e realizzando 4 reti in 17 presenze, Subito dopo le esperienze in presito a Parma - 4 presenze e 0 gol - e all'Anderlecht, dove di reti ne ha realizzate ben 18 in 47 apparizioni.

Il Bologna lo nota e decide di puntare su di lui: nella prima stagione veste i panni del vice Arnautovic, nella seconda, complice il ritorno dell'austriaco all'Inter, diventa assoluto protagonista di una annata storica. Ora l'olandese si è promesso al Milan per la definitiva consacrazione in una big, manca solo qualche dettaglio per una firma che desiderano tutte e due le parti.