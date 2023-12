Il Milan cala il tris contro il Frosinone: terzo posto a meno 4 dalla Juventus

Il Milan di Stefano Pioli risorge in campionato contro il Frosinone, vince per 3-1 e si porta al terzo posto in classifica a quota 29 punti, a meno quattro dalla Juventus capolista e a meno due dall'Inter di Simone Inzaghi seconda ma che domani sera giocherà al Maradona contro il Napoli di Walter Mazzarri attualmente quarto. A decidere il match di San Siro ci hanno pensato i gol di Luka Jovic, su assist di Chukwueze a fine primo tempo, e quelli di Christian Pulisic e Fikayo Tomori nella ripresa su assist di Maignan quello dello statunitense, su assist di Jovic quello dell'inglese. La fredda sfida del Meazza è stata però più equilibrata di quanto dica il risultato finale, soprattutto nel primo tempo dove il Frosinone ha dato filo da torcere al Diavolo con Maignan decisivo su Cuni qualche secondo prima del gol del vantaggio siglato da Jovic.

La rete del vantaggio ha poi messo in discesa la partita per il Milan che nella ripresa ha controllato e subito affondato il colpo con Pulisic prima e con Tomori al 74'. Risultato importante per i rossoneri che sabato prossimo alle ore 18, al Gewiss Stadium, affronteranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in un match che si preannuncia infuocato e difficile per la portata dell'avversario che tra le mura amiche fa sempre bello e cattivo tempo. Servivano i tre punti per scacciare la crisi dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Borussia Dortmund, e puntualmente sono arrivati. Ora, però, servirà trovare continuità di risultati e di gioco per non incappare nei soliti vecchi errori che si stanno ripetendo dalla passata stagione.

La cronaca della partita

Ritmi non troppo alti nei primi 20' di gioco con Milan e Frosinone che passano più tempo a studiarsi che ad affondare il colpo e il piede sull'acceleratore. Il primo squillo della gara è di Chukwueze che prova un tiro di controbalzo al 23' e per poco il suo tiro deviato da Okoli non beffa Turati. Al 31' Oyono si mette in proprio e va al tiro dalla distanza: palla sul fondo. Al 35' Musah viene bene innescato e per poco non beffa Turati ma tutto era fermo in partenza per fuorigioco dell'americano. Al 42' Maignan salva tutto su Cuni, ingenuo nella circostanza Tomori che si fa scippare banalmente il pallone. Gol mangiato, gol subito: minuto 43' i rossoneri se ne vanno in contropiede con Chukwueze che serve Jovic che al volo di controbalzo batte Turati. Nella ripresa al 50' Maignan lancia lungo per Pulisic che salta due difensori del Frosinone e con lo scavetto buca ancora una volta Turati. Al 52' ancora decisivo Maignan sul tentativo di Ibrahimovic. Al 74' il Milan la chiude con il gol di Tomori che insacca su assist di Jovic. All'82' il Frosinone accorcia le distanza con Brescianini che mette la palla in mezzo ma la sfera fa una strana traiettoria e si insacca alle spalle del portiere del Milan.

Il tabellino

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders (78' Bennacer); Chukwueze (64' Adli), Loftus-Cheek (78' Traore), Pulisic (78' Pobega); Jovic (85' Camarda). Allenatore Stefano Pioli

Frosinone: Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli, Oyono; Bourabia (46' Brescianini), Barrenechea, Reinier (57' Gelli); Soulé, Cuni (64' Kaio Jorge), Ibrahimovic (64' Caso); Cheddira (86' Monterisi). Allenatore Eusebio Di Francesco

Marcatori: 43' Jovic (M), 50' Pulisic (M), 74' Tomori (M), 82' Brescianini (F)

Ammoniti: Berrenechea (F), Jovic (M), Pioli (M)

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia lido)