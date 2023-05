Il Milan cerca il riscatto contro la Sampdoria: ecco dove vedere il posticipo del sabato

Il Milan affronta la Sampdoria a San Siro, sabato 20 maggio nel posticipo serale la 36ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.45, con diretta su DAZN e i canali Sky.

Spirito e motivazioni totalmente diverse animeranno rossoneri e blucerchiati sul prato del Meazza. La squadra di Pioli è chiamata ad una reazione dopo l'eliminazione in Champions contro l'Inter e va a caccia di un posto Champions. La Samp già retrocessa in Serie B, vive una grave crisi societaria e prova ad evitare lo spettro del fallimento.

Con questi presupposti il pronostico sembra chiuso a favore di Leao e compagni, che non può lasciarsi sfuggire la posta in palio dei tre punti. Il Diavolo ha vinto le ultime tre sfide contro i blucerchiati in campionato, ma non ottiene più successi di fila contro i liguri in Serie A dal periodo tra il 1999 e il 2005 (cinque in quel caso).

L'ultima vittoria doriana a San Siro risale a settembre 2017: finì 1-0 grazie ad un rigore di Muriel. Nel match d'andata disputato a settembre, successo milanista per 2-1: vantaggio ospite grazie a Messias, pari momentaneo di Djuricic e rete decisiva di Giroud su calcio di rigore.

Il momento delle squadre

Serve una vittoria ai rossoneri, uscito a pezzi dopo l'eliminazione in Champions contro l'Inter. La squadra di Pioli occupa il quinto posto in classifica con 61 punti e deve guardarsi dalla Roma, impegnata in trasferta ad Empoli e distante due lunghezze. Tre punti con la Samp prima degli ultimi due impegni contro Juventus ed Hellas Verona. Proprio dalla (probabile) penalizzazione dei bianconeri potrebbe dipendere l'accesso alla Champions. In attesa dell'ultimo grado di giudizio, bisogna provare a conquistare quanti più punti possibili.

La squadra di Stankovic, già retrocessa e in ultima posizione, ha già mollato da tempo con la testa. Causa crisi societaria difficile concentrarsi sul campo anche per i tifosi che, giustamente, seguono le vicende preoccupati per il futuro del club e allo stesso tempo esasperati da questa situazione. In attesa dell'assemblea degli azionisti della settimana prossima, da cui si capirà di più sulla ricapitalizzazione, conservare la Serie B è diventata una missione sempre più difficile.

Le ultime dei campi

Nei rossoneri tornerà Olivier Giroud al centro dell'attacco sostenuto da Saelemaekers, Diaz e dal ristabilito Leao. In mediana Tonali e Krunic, fuori Bennacer. In difesa Kjaer può vincere la concorrenza di Kalulu per affiancare Tomori, terzini si sistemeranno Calabria e Theo Hernandez. In porta Maignan. Indisponibili Rebic, Origi e Vranckx.

In casa Samp, recuperato Leris, ma destinato a sedere in panchina. Stankovic potrebbe dare schierare Zanoli sulla fascia destra con dal lato opposto Augello, mentre in mezzo ci saranno Rincon e Winks. Terzetto di difesa formato da Gunter, Nuytinck e Amione, in porta Ravaglia. Avanti Djuricic alle spalle delle punte Quagliarella e Gabbiadini.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3) - Maignan; Calabria,Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Florenzi, Thiaw, Ballo-Touré, Kalulu, Bakayoko, Adli, Messias, Pobega, De Ketelaere. Allenatore: Stefano Pioli

Ballottaggi: Tomori 60% - Thiaw 40%, Kjaer 60% - Kalulu 40%, Saelemaekers 60% - Messias 40%

Squalificati: nessuno

Diffidati: Kjaer, Kalulu, Pobega, Rebic

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Rebic, Origi, Vranckx

SAMPDORIA (3-4-1-2) - Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Turk, Oikonomou, Murillo, Murru, Malagrida, Ikhan, Paoletti, Leris, Cuisance, Lammers, De Luca, Jesé, Allenatore: Dejan Stankovic

Ballottaggi: Quagliarella 55% - Lammers 45%

Squalificati: -

Diffidati: Leris, murillo, Amione, Djuricic, Gunter

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto

Arbitro: Francesco Fourneau (Roma)

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Mentre per gli abbonati a Sky Sport sarà possibile vedere la sfida su Sky Go e NOW. Su DAZN sarà Riccardo Mancini a raccontare la partita, di Massimo Gobbi il commento tecnico. Su Sky telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.