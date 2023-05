Manita del Milan contro la Sampdoria: finisce 5-1 a San Siro

Il Milan torna alla vittoria (5-1) contro la Sampdoria, già retrocessa, nel posticipo serale valido per il 36° turno di Serie A. Un successo rotondo quello dei rossoneri che ritrovano tre punti e morale dopo l'eliminazione nel derby di Champions contro l'Inter. Il primo tempo è ricco di gol e di occasioni per la squadra Pioli. Apre Rafael Leao, servito da uno splendido assist di Brahim Diaz. La Samp trova subito il pareggio con un gol di Fabio Quagliarella, alla prima rete stagionale e la numero 182 in carriera. I rossoneri si riportano subito avanti prima con un bel colpo di testa di Olivier Giroud che poco dopo raddoppia su rigore. Nella ripresa la Samp non c'è più in campo e la squadra di Pioli dilaga, Brahim Diaz chiude una bella azione di Tonali. Poi uno scatenato Giroud firma la sua tripletta personale per il 5-1.

Con questa vittoria il Milan si porta a 64 punti e tiene a distanza l'Atalanta, vittoriosa in casa contro l'Hellas Verona. I rossoneri adesso sono a un punto dalla Lazio, impegnata in trasferta ad Udine. La prossima sfida all'Allianz Stadium contro la Juventus sarà uno scontro diretto decisivo per la Champions.

La partita

Pioli schiera lo stesso undici di Champions. Tra i pali Maignan, coppia centrale Thiaw-Tomori, terzini Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Dietro la prima punta Giroud agiranno Messias, Brahim Diaz e Leao.

Stankovic risponde con un classico 4-4-2. In porta Ravaglia, esterni difensivi Zanoli e Augello, in mezzo Gunter e Nuytinck. A centrocampo Winks e Rincon, partono dalle fasce Djuricic e Léris. In avanti c'è Gabbiadini in appoggio a Quagliarella.

Primo tempo

I rossoneri passano in vantaggio al 9'. Geniale intuizione di Brahim Diaz che alza la testa e in verticale premia il taglio centrale Leao, bravo a metterla giù battendo in uscita Ravaglia. La Samp trova il pareggio poco dopo. Grande giocata di Zanoli che salta Diaz e Theo Hernandez prima di mettere in mezzo per la girata vincente di Quagliarella, al primo centro stagionale. Il Milan si riversa subito all'attacco. Leao rientra sul destro e va al cross sul secondo palo per Messias, anticipato dalla diagonale difensiva di Augello. Sul corner successivo Ravaglia salva su un colpo di testa di Thiaw. Il gol è nell'aria. Al 24' cross morbido di Diaz, svetta Giroud e palla in rete. Al 27' arriva il tris. Leao sterza su Gunter che non riesce a frenare lo slancio. Nessun dubbio per Fourneau che indica subito il dischetto. Dagli undici metri Giroud spiazza Ravaglia e realizza la sua doppietta personale. Al 33' il francese vicino alla tripletta il francese. Sul cross di Tonali, Ravaglia respinge con un bel colpo di reni poi Krunic sbaglia mira calciando sul fondo. La prima frazione si chiude con i rossoneri avanti 3-1.

Secondo tempo

Si riparte sulla stessa falsa riga del primo tempo. Giroud Prova a farsi largo nell'area blucerchiata il centravanti francese, a caccia della tripletta. Fa muro la difesa doriana. Al 51' Lancio meraviglioso di Quagliarella che pesca sul secondo palo Léris: sul fondo il suo destro al volo incrociato da ottima posizione. Al 64' arriva il poker. Spettacolare azione corale dei rossoneri, rifinita da Tonali per il comodo tocco a porta vuota di Brahim Diaz che anticipa Gunter depositando in rete. Il quinto gol arriva dopo poco. Leao disegna un cross col contagiri per la deviazione vincente col destro del centravanti francese in anticipo su Nuytinck. Completamente fuori tempo Ravaglia. Il Milan allenata la presa e gestisce il vantaggio. L'ultima occasione capita a De Ketelaere. Colpo di testa alto sopra la traversa del belga sul traversone del connazionale Saelemaekers. Finisce così, game over a San Siro. Milan batte Sampdoria 5-1.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (81' Kjaer), T.Hernández (81' Ballo Touré); Tonali (81' Pobega), Krunic; Messias (60' Saelemaekers), B.Díaz (71' De Ketelaere, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Gabbia, Florenzi, Adli, Bakayoko. Allenatore: Stefano Pioli

SAMPDORIA (4-4-2) - Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck (70' Amione), Augello; Djuricic (82' Paoletti), Winks, Rincón (82' Ilkhan), Léris; Gabbiadini (70' Lammers), Quagliarella (71' Oikonomou). A disposizione: Turk, Tantalocchi, Murillo, Murru, Segovia, Rodriguez, De Luca. Allenatore: Dejan Stankovic

Marcatori: Leao (M) 9', Quagliarella (S) 20', Giroud (M) 23', 29' (rigore), 68'; B.Diaz (M) 63'

Ammoniti: Gunter (S), Zanoli (S), T.Hernandez (M)

Arbitro: Francesco Fourneau (Roma)