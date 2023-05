Milan-Cremonese: chi gioca e dove vederla

Il Milan per non perdere il treno che porta all'Europa che conta, ma con il pensiero fisso all'Euroderby della prossima settimana; la Cremonese per un'impresa che la terrebbe agganciata a una speranza chiamata salvezza. Questa sera a San Siro, alle 21, si affronteranno due squadre pronte a tutto per dipingere un finale di stagione memorabile. Nonostante i molti punti di divario, bisogna aspettarsi una sfida vera in cui i padroni di casa sono quelli che rischiano di più: l'imperativo per la banda di Pioli è tenere la barra dritta anche con una formazione infarcita di rincalzi. La Cremonese, specialmente nel suo percorso fino alle semifinali di Coppa Italia, ha dimostrato di poter ferire e battere avversarie ben più blasonate, soprattutto a domicilio.

Milan - Cremonese, un testacoda che vale oro

Il Milan si appresta a questo turno infrasettimanale di Serie A con l'idea di far rifiatare chi ha trascinato la carretta per tanto tempo. Stefano Pioli dovrà star attento a non cadere in una trappola, ma si fida dei suoi uomini. Il suo 4-2-3-1 è ormai un mantra in casa rossonera, ma stavolta non ci sarà Tomori (squalificato) a guidare la difesa, ma Kalulu che farà coppia col tedesco Thiaw. Sugli esterni agiranno Calabria e Theo. In porta Magic Mike Maignan. Tonali si prende un turno di riposo, dentro l'oggetto misterioso Vranckx a formare una mediana con l'instancabile Bennacer. In attacco fiducia a Origi, mentre dietro di lui agiranno Saelemakers, Brahim Diaz e De Ketelaere. Quest'ultimo avrà tutti i riflettori puntati addosso: nuova maglia da titolare in una serata importante, sperando che possa accendere una luce che è mancata per tutto il campionato, eccetto in quel debutto con assist contro il Bologna. Era agosto. Il Milan si interroga sul suo investimento da 35 milioni di euro, anche se all'orizzonte si affacciano le sirene dell'Atalanta, interessate al trequartista belga. Inoltre, il Milan ha da difendere l'onore: negli ultimi vent'anni, mai nessuna squadra Campione d'Italia ha mancato l'accesso alla Champions League l'anno successivo; per questo i tre punti valgono oro.

I grigiorossi di Ballardini, non ancora retrocessi ma appesi a un flebile filo che li lascia attaccati alla Serie A, giungono a San Siro con il cuore leggero. Affrontare il Milan a viso aperto e con la mente sgombra, potrebbe portare qualche vantaggio. Per la Cremonese si tratta della terza partita in una settimana, quindi l'allenatore sarà costretto a mettere mano alla formazione tipo, anche se ogni interprete della rosa ha dimostrato di lottare tenacemente per la maglia. Ballardini sa cosa serve per dar battaglia in casa dei rossoneri: "Servirà una Cremonese compatta per cercare di battere il Milan. Ovviamente qualche cambio ci sarà, ma è la mentalità della Cremonese a dover fare la differenza. Stiamo giocando partite importanti e stiamo anche ottenendo risultati".

Dove vederla

La partita Milan - Cremonese si disputerà alla Stadio San Siro di Milano, alle ore 21 del 3 maggio. Il match sarà trasmesso in esclusiva e in diretta dalla piattaforma Dazn.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Vranckx; Saelemakers De Ketelaere, Brahim Diaz; Origi. Allenatore: Stefano Pioli.

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Sernicola, Meité, Castagnetti; Galdames; Okereke, Dessers. Allenatore: Davide Ballardini.

Arbitro: Luca Pairetto (sezione di Nichelino)