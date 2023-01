Milan, è crisi senza fine: il Sassuolo passeggia a San Siro e vince 5-2

Il Milan di Stefano Pioli è ufficialmente entrato in una crisi senza fine. Il Diavolo è stato battuto in casa con un netto e roboante 5-2 dal Sassuolo 17esimo, (ora 16esimo), di Alessio Dionisi che aspettava la scintilla per far ripartire la deludente stagione dei neroverdi. Dopo il gol annullato in avvio di partita a Giroud, per un leggero fuorigioco, gli ospiti hanno preso possesso del campo con un Milan in balìa degli eventi e degli avversari. Il gol di Defrel ha aperto in due la partita e il 2-0 di Frattesi ha complicato le cose. La zuccata di Giroud sembrava averla riaperta ma il Sassuolo, sempre nel primo tempo, ha completato l'opera con il 3-1 di Berardi (autore anche dei due assist sui primi due gol).

Nella ripresa la musica non è affatto cambiata con la rete di Laurentié del 4-1, su rigore e con il gol annullato per offside a Rebic. ll 5-1 di Matheus Henrique ha poi spento definitivamente la luce a San Siro e la rete finale di Origi del 5-2 vale semplicemente per le statistiche personali. Il tecnico rossonero ha scelto di puntare su Gabbia in difesa, Krunic a metà campo e De Ketelaere e Rebic in attacco mettendo Rafael Leao in panchina: le sue scelte non hanno affatto pagato. Con questa brutta sconfitta si chiude così un gennaio nerissimo per il Diavolo fatto di una sola vittoria, il 4 gennaio contro la Salernitana, di due pareggi contro Roma e Lecce e di ben 4 sconfitte tra campionato, Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro Lazio, Sassuolo, Inter e Torino.

Il Milan resta così fermo a quota 38 punti, con l'Atalanta, e con la possibilità di essere superato da Lazio e Roma. Il Napoli dista ora 12 punti con gli azzurri che potrebbero allungare a più15 in caso di vittoria contro i giallorossi di Mourinho nel posticipo di questa sera. La verità è che i campioni d'Italia in carica dovranno pensare più alla qualificazione in Champions League più che allo scudetto che sembra ormai andato in favore del Napoli. Tra una settimana, poi, ci sarà il derby contro l'Inter in un momento molto negativo per i rossoneri che rischiano di buttare all'aria una prima parte di stagione positiva. Servirà il pronto riscatto già nella Stracittadina perché un'altra eventuale sconfitta metterebbe a rischio anche l'artefice del 19esimo scudetto rossonero: Stefano Pioli. Fischi sonori dei tifosi alla squadra al triplice fischio finale.

La cronaca della partita

Il Milan parte forte e all'8 passa in vantaggio con il gran tocco di Giroud, di esterno sinistro al volo, su assist di Theo Hernandez. L'arbitro annulla per offside. Al 18' Laurentié impegna alla parata Tatarusanu e un minuto dopo i neroversi sfondano con Defrel che deposita in rete l'assist proveniente dalla destra di Berardi. Passano due minuti e gli ospiti raddoppiano con Frattesi che scambia con Berardi e buca sul primo palo il numero uno del Milan. La reazione del Diavolo è tutta nella grande generosità di Giroud che al 24' la riapre con un gran colpo di testa su assist di Calabria. Al 30' Berardi, dopo due assist, segna il 3-1 di testa su assist di Traoré con la difesa del Milan immobile. I rossoneri chiudono in attacco il primo tempo ma si va al riposo sul 3-1.

Nella ripresa Pioli inserisce Leao per l'impalpabile e negativo De Ketelaere ma la musica non cambia, anzi il Sassuolo segna il quarto gol. Calabria frana su Laurentié e per l'arbitro è rigore netto. Dal dischetto lo stesso francese buca ancora Tatarusanu. Rebic segna al 54' su assist di Tonali ma l'arbitro annulla per offside. Il Milan, nonostante la girandola di cambi, non c'è più e il Sassuolo trova il 5-1 con Matheus Henrique che la mette dentro su assist dello scatenato Berardi (dormita di Theo Hernandez nella circostanza). All'81' Origi segna l'inutile 5-2 con un bel tiro a giro che gli vale il secondo gol con la maglia del Milan. Finale nervoso con tanti ammoniti e con un parapiglia in area del Sassuolo con un Giroud molto nervoso.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marchizza, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Defrel, Laurienté. A disp.: Pegolo, Russo, Matheus Henrique, Alvarez, Ferrari, Ceide, Lopez, D'Andrea. All: Alessio Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud. A disp.: Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Brahim, Leao, Origi, Kjaer, Thiaw, Messias, Pobega, Vranckx All: Stefano Pioli

Marcatori: 19' Defrel (S), 21' Frattesi (S), 30' Berardi (S), 24' Giroud (M), 47' Laurentié (S), 79' Matheus Henrique (S), 81'Origi (S)

Ammoniti: Berardi, Rebic, Tonali, Calabria, Obiang, Krunic, Kyriakopoulos, Frattesi, Gabbia, Giroud, Tressoldi, Pobega

Arbitro: Antonio Giua (sezione Olbia)