Milan-Empoli 1-0: la sblocca Pulisic - DIRETTA

Il Milan ospita l'Empoli a San Siro nella sfida valida per il 28° turno di Serie A. La squadra di Pioli, dopo la vittoria con luci e ombre contro lo Slavia Praga, ha la grande occasione di superare la Juve e portarsi al secondo posto, in attesa della partita dei bianconeri contro l'Atalanta, in programma alle 18. Al Meazza arriva l'Empoli, rigenerato dalla cura Nicola ma reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari, la prima della gestione del nuovo tecnico. La partita verrà trasmessa in esclusiva su DAZN alle ore 15. La telecronaca è affidata alle voci di Dario Mastroianni e Marco Parolo.

La diretta

83' - I toscani ci credono. Destro colpisce di testa da buona di posizione e colpisce il palo. Sacchi ferma tutto per un fuorigioco dell'attaccante

80' - Empoli pericoloso. Bereszynski sfrutta un errore della difesa rossonera, conquista palla e serve in orizzontale per l'inserimento di Destro. Decisiva la chiusura di Kalulu.

77' - Rossoneri vicini al raddoppio con un colpo di testa di Calabria ben servito da Okafor. Il capitano rossonero arriva però un po' sbilanciato e manda il pallone sul fondo

72' - Loftus-Cheek recupera palla e ci prova di sinistro dal limite. Caprile si distende in tuffo e mette in corner

70' - I rossoneri gestiscono la partita sfruttando le ripartenze, i toscani attaccano senza creare grandi occasioni

66' - Azione in velocità di Okafor che serve il neo entrato Chukwueze. Da buona posizione il nigeriano tenta la conclusione, mura la difesa empolese

62' - Triplo cambio per Pioli. Vanno in campo Musah, Chukwueze e Kalulu. Escono Reijnders, Pulisic e Tomori

55' - Nuovi cambi per Nicola. Entrano Cacace e Kovalenko, fuori Pezzella e Fazzini

46' - Il Milan inizia gestendo il palleggio, l'Empoli alza il baricentro ed è più propositivo

FINE PRIMO TEMPO

45' - Dopo due minuti di recupero l'arbitro Sacchi manda le squadre negli spogliatoi

42' - Primo cambio per Nicola. Fuori l'infortunato Ismajli, dentro Bereszynski

40' - Okafor sfrutta un errore di posizionamento di Ismajli e dalla sinistra rimette al centro per l'inserimento di Pulisic. L'americano arriva a rimorchio e calcia al volo trovando la deviazione di decisiva di Luperto. La rete inizialmente annullata per fuorigioco, viene convalidata con il check del Var. Milan gol

30' - Ritmi più bassi alla mezz'ora. La difesa toscana è molto attenta e copre tutti gli spazi

25' - L'Empoli riesce ad allentare la pressione e prova ad imbastire qualche azione con Cambiaghi, molto attivo sulla sinistra

19' - Occasione Milan. Inserimento centrale di Okafor su cross basso di Loftus-Cheek. Provvidenziale la chiusura di Ismajli

17' - Sugli sviluppi di un corner, Okafor raccoglie un pallone prolungato da Tomori e, da posizione molto defilata ci prova con un tiro ben angolato. Caprile non si fa sorprendere

15' - Cresce la pressione rossonera, la squadra di Nicola in apnea non riesce a ripartire

12' - Pulisic spinge sulla destra e crossa per Okafor al centro dell'area di rigore. Luperto anticipa tutti e devia di testa in angolo

6' - Ancora il Milan in attacco. Cross di Bennacer per Okafor, il suo tentativo di pallonetto non sorprende Caprile

4' - Sono i rossoneri a fare la partita. Okafor penetra sulla sinistra, evita la chiusura di Ismaijli e crossa verso Jovic. Luperto di testa manda in calcio d'angolo

Le scelte degli allenatori

Pioli fa riposare Giroud e lancia Jovic insieme a Okafor e Pulisic. In mediana spazio a Bennacer e Reijnders, con Loftus-Cheek tra le linee. In difesa coppia centrale Thiaw-Tomori con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. In porta Maignan.

Nicola schiera un difensore in più. Davanti a Caprile, il terzetto difensivo Ismajli, Walukiewicz e Luperto. Sulle fasce Gyasi e Pezzella, a centrocampo Maleh e Fazzini. In avanti l'unica punta è l'ex Niang supportato da Zurkowski e Cambiaghi.

Sunday afternoons at San Siro. Nothing better #MilanEmpoli #SempreMilan

Brought to you by pic.twitter.com/T4uoyarjd9 — AC Milan (@acmilan) March 10, 2024

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (62' Kalulu), Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders (62' Musah); Pulisic (62' Chukwueze), Loftus-Cheek, Okafor; Jovic (72' Giroud). Allenatore: Stefano Pioli

EMPOLI (3-4-2-1) - Caprile; Ismajli (42' Bereszynski), Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini (55' Kovalenko), Maleh, Pezzella (55' Cacace); Cambiaghi, Zurkowski (76' Cancellieri); Niang (76' Destro). Allenatore: Davide Nicola

Marcatori: Pulisic (M) 40'

Ammoniti: Fazzini (E), Reijnders (M), Pezzella (E), Zurkowski (E)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)