Milan-Empoli, chi scende in campo e dove vederla in tv

Lo strano weekend pasquale della Serie A venerdì sera alle 21.00 vede lo scontro al Meazza tra il Milan di Pioli e un Empoli capace di alternare grandissime prove a delusioni cocenti. I tifosi rossoneri, al settimo cielo dopo il 4-0 in casa della capolista, guardano già oltre, all’incrocio di Champions di mercoledì, ma sottovalutare i toscani potrebbe essere pericoloso. Chiedere ai cugini per referenze. L’undici di Zanetti sembra uscito dal tunnel e avrebbe una gran voglia di staccare il biglietto per un’altra stagione nel massimo campionato prima possibile. I precedenti sono tutti dalla parte dei padroni di casa, che hanno vinto 10 degli ultimi 14 incontri, ma al Castellani, il Diavolo aveva faticato molto per avere la meglio dei toscani, maturando il 3-1 solo nel finale. Salvezza aritmetica da una parte, un posto nella Champions dell’anno prossimo dall’altra, poste in palio importanti per una partita niente affatto scontata.

Pioli: "Restiamo sul pezzo"

L’impresa forse più complicata per il tecnico rossonero sarà sicuramente mantenere i suoi coi piedi fermamente piantati per terra. Difficile resettare dopo aver dominato in lungo e in largo la capolista a casa sua ma lo sguardo del Milan non può ignorare la replica di mercoledì, dove in campo ci sarà una buona fetta dell’accesso alla semifinale di Champions. Pioli, quindi, sembra comprensibilmente più preoccupato di mantenere alta l’attenzione del Diavolo in uno scontro che potrebbe complicarsi molto in fretta. “Domani sarà a dir poco determinante conservare la stessa tensione: le partite si vincono in primo luogo con gli atteggiamenti, la qualità e la determinazione. Dovremo essere determinati, umili perché per noi il campionato è molto importante e perché vogliamo approfittare di questo turno casalingo”.

Nonostante le tante voci di turnover, Pioli non si è sbilanciato troppo ma sembra probabile la conferma almeno della difesa a quattro, che però vedrà in campo altri protagonisti. Turno di riposo, quindi per Kjaer, sostituito dal rientrante Thiaw e per il protagonista del trionfo di domenica, quel Brahim Diaz uscito con un fastidio all’adduttore dallo scontro all’ombra del Vesuvio. A sentire il tecnico, in campo dal 1’ ci sarà sicuramente Rafael Leao, che dovrebbe ancora partire dalla sinistra. Voci da Milanello parlano insistentemente di un turno di riposo per Giroud, sostituito da Divock Origi; nonostante qualche dubbio in campo dovrebbe scendere anche Theo Hernandez. Possibile anche il posto da titolare per Charles de Ketelaere, che ha fatto vedere qualche progresso negli scampoli di partita concessagli dal tecnico. La speranza di tutti, Maldini e Massara in primis, è quella che trovi finalmente il gol e faccia rivedere alcune delle grandissime cose mostrate col Bruges.

Zanetti: "Le imprese si possono fare"

L’impresa che ha di fronte l’Empoli, specialmente dopo aver visto la prestazione devastante messa dagli uomini di Pioli al Maradona, non è certo delle più semplici. Il tecnico dei toscani, però, sembra convinto di poter ripetere l’impresa messa contro l’Inter. “Le possibilità sono le medesime rispetto alla gara con l’Inter. Poi c’è il campo dove abbiamo già dimostrato a noi stessi che le imprese si possono fare. Poi, bisogna essere onesti: incontriamo una squadra più forte di noi: è normale che le probabilità siano a loro favore”. A complicare ulteriormente il compito dell’Empoli, i vari problemi di formazione che ha Zanetti.

Tra i pali ci sarà ancora Perisan al posto di quello che molti considerano il miglior portiere della Serie A, l’infortunato Vicario. Il tecnico non si è detto sorpreso dalle prestazioni del numero 2: “Non avevamo dubbi. Non è una cosa semplice per nessuno ma lui sta dimostrando di avere innanzitutto un grande carattere, una grande freddezza e si sta comportando per il portiere che conosciamo e che vediamo tutti i giorni”. Possibile anche qualche altro cambiamento sia al centrocampo che in avanti. A fianco dell’irrinunciabile Ciccio Caputo, possibile che torni titolare Satriano, che era stato lasciato in panchina nello scontro salvezza contro il Lecce.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, De Ketelaere, Leao, Origi. All.: Stefano Pioli

Empoli (4-3-1-2): Perisan, Ebuehi, Luperto, Ismajli, Parisi, Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Satriano. All.: Paolo Zanetti

Arbitro: Marcenaro (sezione di Genova)

Assistenti: Mondin - De Meo

IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Valeri - Di Martino

Dove vederla in tv

Milan-Empoli, che si gioca allo stadio Giuseppe Meazza dalle 21 di venerdì 7 aprile, è parte del pacchetto di diritti di Sky e quindi sarà disponibile sia sui canali della pay tv satellitare che, come tutte le altre partite del campionato italiano, sulla piattaforma DAZN. Se siete abbonati ad entrambi i servizi avrete quindi l’imbarazzo della scelta. Sky trasmetterà la partita su diversi canali via satellite o digitale terrestre: Milan-Empoli sarà quindi su Sky Sport 1 (201 satellite, 472 e 482 sul digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 e 249 su satellite, 473 e 483 su digitale terrestre) e su Sky Sport (251 su satellite). Se siete abbonati al servizio Zona DAZN, potrete vedere la partita sul canale 214 del satellite.

Se avete una connessione sufficiente, l’alternativa è lo streaming di DAZN, disponibile sia sul sito ufficiale da pc, smartphone e tablet, oltre, ovviamente all’app, che potete installare su tutti questi dispositivi e su grandissima parte delle smart tv presenti sul mercato italiano. Se non siete in casa e avete un abbonamento Sky, potrete seguire Milan-Empoli comodamente sulle piattaforme Sky Go e NowTv. In quanto ai telecronisti, DAZN si affiderà alla coppia Mancini-Gobbi mentre Sky avrà un duo altrettanto affiatato, Zancan e Marchegiani. Buona partita a tutti!