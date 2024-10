Milan euro zero, sembra un diesel. Ma Fofana c'è

Ascolta ora 00:00 00:00

Dice Paulo Fonseca: «È stata la migliore partita della mia stagione». D'accordo ma solo nell'ultima mezz'ora, dopo aver concesso qualche varco di troppo al Bayer Leverkusen che ha chiuso in clamoroso affanno fisico e tattico dinanzi al ritorno del Milan e alle occasioni sprecate dai rossoneri. È qui il caso di sorvolare sul rigore reclamato nel finale per il pestone su Loftus Cheek perché - ormai si è capito - il var in Champions viene utilizzato solo in caso di gravissimo ed evidentissimo errore e non certo con la frequenza - sia pure ridotta rispetto alla prima esperienza - registrata dalle nostre parti. L'arbitro svizzero, questo si può dire, ha mostrato una impreparazione di fondo sul piano disciplinare (primo tempo: fallo su Theo interrompendo un'azione offensiva senza giallo ma con cicchetto; ndr). In molti, con qualche ritardo sui tempi, hanno cominciato a scoprire l'utilità di Fofana e questo rilievo non è più una novità per chi ha preso nota subito del ruolo equilibratore del francese tra difesa e attacco. Piuttosto Emerson Royal è diventato, a ragione in qualche caso, sempre pare una esagerazione, il nuovo bersaglio preferito per critiche forse anche eccessive: Theo Hernandez, sull'altro fronte, per un'ora ha patito la vivacità e la velocità di Frimpong, passando quasi inosservato. Forse perché negli occhi del pubblico è rimasta la traversa centrata.

Confermata l'utilità, anche solo dimostrativa, di Morata (il suo pressing sul portiere andrebbe mostrato nelle scuole calcio) rispetto ai suoi sodali che devono ancora decollare nel rendimento (Leao tra questi), c'è da pensare all'utilizzo, finora molto limitato, della panchina a cominciare da Pavlovic che è uscito di scena ed è rimasto a guardare.

Va bene che all'inizio di un nuovo ciclo c'è bisogno di stabilizzare uno schieramento ma nella stagione dei 5 cambi, i ricambi sono indispensabili se si vuole arrivare fino in fondo a un torneo che prevede una partita dopo l'altra.