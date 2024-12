Il Milan gioca a tennis contro il Sassuolo. Tra i rossoneri tutti promossi, tranne uno

Il Milan di Paulo Fonseca spazza via con un nettissimo 6-1, maturato quasi tutto nel primo tempo, il malcapitato Sassuolo di Fabio Grosso. Tra le fila dei rossoneri Leao, Chukwueze e Reijnders sugli scudi, tra le fila dei neroverde tutti bocciati, o quasi. Ecco i voti dell'ottavo di finale di Coppa Italia disputato al Meazza.

Le pagelle del Milan

Marco Sportiello 6: Deve compiere una parata su Volpato e poco più. (dal 46' Lorenzo Torriani 5,5: Prende un gol un po' così sul primo palo sul tiro di Mulattieri. Compie una buona parata sul tiro insidioso di Volpato. La giovane età, però, è dalla sua parte)

Davide Calabria 7: Il capitano torna a vedere il campo dal primo minuto e la sua prestazione è dignitosa nonostante non qualche difficoltà nei confronti di Volpato, Mulattieri &Co soprattutto nel primo tempo. Segna il gol del 5-0.

Strahinja Pavlovic 7,5: Doveva essere il titolare inamovibile di questo Milan, ma le sue prestazioni sotto la media lo hanno di fatto panchinato. Questa sera, però, è attento e concentrato e rischia davvero poco.

Fikayo Tomori 6,5: Anche lui ha ormai perso il posto da titolare fisso, l'inglese gioca una partita seria contro due giocatori tecnici come Mulattieri ma soprattutto Volpato. Nella ripresa si prende una leggerezza di troppo, coperta però dall'ottima chiusura di Pavlovic.

Filippo Terracciano 6: Attento in difesa, si propone spesso in accompagnamento a Leao ma senza guizzi o particolari sussulti.

Youssouf Fofana 7: Il suo filtro costante e la sua fisicità questa sera servono a metà dato che è il Sassuolo a fare tutto da solo a metà campo, nel bene e soprattutto nel male. (dal 46' Yunus Musah 6: Entra per far rifiatare il compagno e ci riesce)

Tijiani Reijnders 8,5: Ha il piede caldo e quello di questa sera, una botta di destro, diventa il settimo gol stagionale, il quarto consecutivo. Serve anche l'assist per l'1-0 di Chukwueze e dispensa grandissime aperture e lampi di classe. (dal 66' Davide Bartesaghi 6: Entra a risultato già acquisito e si limita al compitino).

Samuel Chukwueze 8: Segna una doppietta importante per lui, per il suo morale e soprattutto per il Milan. Entra come la lama nel burro tra le maglie della difesa del Sassuolo, a dir poco rivedibile.

Ruben Loftus-Cheek 7: Il centrocampista inglese ha di fatto perso il posto da titolare e si vede la gran voglia di dimostrare a Fonseca che merita più spazio. Serve l'assist a Leao per il 4-0 finale e gioca comunque una partita discreta. (dal 46' Christian Pulisic 6: Partecipa al gol del 5-0 e mette minuti preziosi nel motore in vista di Atalanta-Milan).

Rafael Leao 8,5: Incontenibile. Fa venire letteralmente il mal di testa a Paz, e non solo, semina il panico e si toglie pure il lusso di segnare la rete del 4-0 (dal 46' Noah Okafor 6,5 Serve ad Abraham il gol del definitivo 6-1 per il Milan).

Tammy Abraham 7,5: Si batte e si sbatte per la squadra. Segna di testa su assist al bacio di Leao ma l'arbitro annulla per offside del portoghese. Serve poi a Chukwueze l'assist del 3-0 e sigla il gol del 6-1.

Allenatore Fonseca 7: Diciamo la verità, questo Sassuolo B schierato da Grosso non poteva o meglio non doveva mettere in difficoltà un Milan nettamente superiore. La squadra, anche per merito suo, non ha sottovalutato l'impegno e stacca così meritatamente il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

Le pagelle del Sassuolo

Giacomo Satalino 5: Sei gol incassati e qualche responsabilità, relativa, sui tiri di Reijnders, Leao e sull'azione che porta al 5-0 di Calabria.

Yeferson Paz 4: Una serata da incubo per il difensore colombiano classe 2002 che non vede mai, ma proprio mai, Rafa Leao. (dal 46' Kevin Miranda 5,5: Fa meglio di chi lo ha preceduto anche se davanti a sè non ha Leao)

Tarik Muharemovic 4: Si vede sbuscare i giocatori del Milan da tutte le parti e non può far altro che alzare bandiera bianca.

Cas Odenthal 4: In piena difficoltà contro gli attaccanti rossoneri, non riesce mai a trovare il bandolo della matassa.

Edoardo Pieragnolo 4: Spinge a sinistra ma senza particolare convinzione ed efficacia. Rimandato. (dal 68' Kristian Thorstvedt sv: Impossibile giudicarlo visto il suo ingresso in campo sul risultato di 6-1).

Edoardo Iannoni 4,5: In difficoltà per tutta la partita, non riesce mai ad essere pericoloso.

Pedro Obiang 4: Da un giocatore della sua esperienza ci si sarebbe aspettati qualcosa di più e invece è il primo ad affondare. Niente filtro a metà campo

Janis Antiste 6: Segna il gol del potenziale 4-1 ma in netta posizione di fuorigioco e serve poi a Mulattieri l'assist per il 5-1. (dall'82' Jeremy Toljan sv)

Cristian Volpato 6: Qualitativamente è il giocatore più talentuoso tra le fila del Sassuolo e infatti dalle sue giocate e dai suoi strappi nascono le più belle giocate per i neroverdi. Impegna Sportiello con un bel sinistro,

Fabrizio Caligara 4,5: Soffre e non riesce mai a rendersi pericoloso. (dal 68' Filippo Missori sv: Impossibile giudicarlo visto il suo ingresso in campo sul risultato di 6-1).

Samuele Mulattieri 6,5: Si sbatte tanto per far salire la squadra e combatte come un leone contro due giganti come Pavlovic e Tomori. Si toglie pure la soddisfazione, da ex Inter, di segnare contro il Milan anche se c'è la complicità di Torriani (dall'82' Justin Kumi sv)

Allenatore Fabio Grosso 4: Il suo Sassuolo è sembrato essere uno sparring-partner a San Siro.

Vero è che quest'anno per i neroverdi sia fondamentale tornare in Serie A, ma presentarsi a cospetto del Milan con la squadra B o quasi non è stata forse una buona idea.

Arbitro Kevin Bonacina (Bergamo) 6: Partita facile da dirigere per il giovane fischietto bergamasco che la porta a termine con decisione.