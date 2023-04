"Milan-Inter sarà trasmessa in chiaro", arriva la decisione dell'Agcom: cosa succede ora

Adesso è ufficiale, il derby d'andata Milan-Inter di Champions League, in programma mercoledì 10 marzo alle ore 21, sarà trasmesso in chiaro. È quanto ha deciso l'Agcom (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che ha di fatto "tolto" l'esclusiva ad Amazon Prime Video essendo l'evento ''di particolare rilevanza per la società'' e quindi visibile in maniera gratuita per tutti gli italiani.

Perché Milan-Inter va trasmessa in chiaro

La decisione era comunque nell'aria. L'Agcom ha infatti citato l'articolo numero 33 del Testo Unico dei servizi di media televisivi secondo cui ''una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale, non può essere trasmesso in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilità di seguirlo gratuitamente senza costi supplementari". E tra questi eventi sono citate appunto ''la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane''.

Esiste anche un precedente che avvalora questa possibilità, nel 2015, in occasione della semifinale di Champions tra Juventus e Real Madrid, l'Agcom stabilì che l'incontro sarebbe dovuto andare in onda anche in chiaro oltre che su Sky. Una decisione che farà sicuramente felice tutti gli appassionati che non riusciranno ad accappararsi un biglietto.

Dove vedere Milan-Inter in tv

A questo punto Amazon Prime Video, che da inizio stagione ha trasmesso in esclusiva una partita di una squadra italiana nella giornata di mercoledì, sarà costretta a vendere la visione del match. E lo farà al miglior acquirente: al momento sia Mediaset che Sky hanno bussato alla porta per iniziare la negoziazione, considerando l'altissimo numero di telespettatori (e sponsor) previsti. Se la spuntasse Mediaset, Milan-Inter sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming tramite l'app o il sito Infinity. Viceversa Sky trasmetterebbe l'evento su TV8 (dove già manda in onda in chiaro una partita di Europa League) e in streaming attraverso le piattaforme NOW, SkyGo e il sito tv8.it.

Ma non solo visto che hanno presentato offerte anche la Rai, La7 e il canale Nove di Discovery. Il termine per manifestare l'interesse scadeva mercoledì 26 aprile alle 15 e i broadcaster dovevano anche scegliere fra due modalità di trasmissione: trasmettere solo la partita con collegamento da 10 minuti prima del via fino a 10 minuti dopo il fischio finale oppure ospitare il segnale Amazon con il marchio Prime Video e quindi avere anche il commento e la parte editoriale curata dalla piattaforma. La decisione è attesa entro venerdì 28 aprile.