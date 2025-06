Milan-Jashari si fa, ecco la cifra

Milan: 30 milioni per Jashari

Il Milan è pronto a fare sul serio per Samed Jashari. La dirigenza rossonera ha messo sul tavolo un’offerta da 30 milioni di euro per il centrocampista svizzero, considerato perfetto per rinforzare la mediana e dare nuova qualità alla squadra. Il giocatore ha già dato apertura al trasferimento e la trattativa potrebbe chiudersi entro pochi giorni.

Roma: Abraham verso il Besiktas

In casa Roma si lavora per la cessione di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, reduce da un periodo complicato tra infortuni e rendimento altalenante, è vicino a dire sì al Besiktas. L’operazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro: una cifra utile per alleggerire il monte ingaggi e finanziare l’arrivo di un nuovo numero 9.

Fiorentina: Mandragora piace a Bologna e Betis

Rolando Mandragora potrebbe lasciare la Fiorentina. Sul centrocampista si è mosso il Bologna, alla ricerca di un profilo esperto per la mediana, ma anche il Betis Siviglia ha manifestato interesse. La Viola valuta il giocatore circa 8-10 milioni di euro e deciderà il da farsi nelle prossime settimane.

Torino: colpo Anjorin per la trequarti

Il Torino sta per chiudere l’arrivo di Faustino Anjorin. Il trequartista inglese classe 2001 è atteso nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche. I granata puntano su di lui come rinforzo giovane e di prospettiva per dare più soluzioni offensive a Baroni

Napoli: accelerata per Lorenzo Lucca

Il Napoli stringe i tempi per Lorenzo Lucca.

L’attaccante, reduce da un’ottima stagione con l’Udinese, è visto come la spalla ideale per Osimhen o il suo possibile sostituto in caso di cessione. Il club di De Laurentiis ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore e punta a chiudere entro pochi giorni per consegnare a Conte una rosa ancora più completa.