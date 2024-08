Il Milan batte 3-1 il Monza e vince il Trofeo Silvio Berlusconi

Ascolta ora 00:00 00:00

""Per me e per noi questa serata è davvero emozionante. È una serata dedicata al ricordo di mio padre ma è anche una serata di passione e di affetto. La vicinanza dei tifosi del Milan, dei tifosi del Monza e degli italiani è un qualcosa che ci scalda il cuore e che noi non diamo mai per scontato. È davvero un qualcosa di bello che ci rimane dentro", sono queste le prime parole dell'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, poco prima del fischio di inizio di Milan-Monza valevole per il "2° TROFEO SILVIO BERLUSCONI”, match andato in onda in esclusiva su Canale 5 e vinto dai rossoneri di Paulo Fonseca con il punteggio di 3-1 con le reti di Saelemaekers, Jovic e Reijnders.

Il figlio del Cavaliere, con la voce rotta dall'emozione, ha poi continuato: "Mi fa piacere ricordare che prima del Trofeo Silvio Berlusconi c’era il Trofeo Luigi Berlusconi che mio papà aveva fondato per il suo, per mio nonno e questo sicuramente fa piacere a mio padre ricordare anche mio nonno. I valori dello sport tramandati da mio nonno a mio padre e da mio padre a me e spero ai miei figli, sono valori positivi e fondamentali. La lealtà, l’impegno e il rispetto sono valori a cui mio padre teneva molto e attraverso lo sport penso che mio padre sia riuscito a trasmetterli a molti, soprattutto ai giovani".

La partita

Il trofeo "Silvio Berlusconi" è terminato con il punteggio di 3-1 in favore del Milan grazie alle reti di Saelemaekers, di rabona con deviazione decisiva di un difensore del Monza, Jovic e Reijnders con in mezzo il gol dell'1-1 per i brianzoli siglato dal figlio d'arte Daniel Maldini. L'anno scorso, nella prima edizione di questo torneo, furono sempre i rossoneri a spuntarla per 7-6 dopo i calci di rigore (la sfida fu disputata all'U-Power Stadium. Buonissime indicazioni, da parte di quasi tutti gli interpreti, per Paulo Fonseca a soli 4 giorni dall'esordio in campionato contro il Torino di Paolo Vanoli sabato 17 agosto alle ore 20:45 a San Siro. Nel primo tempo esordio per il nuovo attaccante Alvaro Morata mentre nella ripresa è sceso in campo anche il difensore Pavlovic mentre per Emerson Royal, ultimo acquisto dei rossoneri, propabile esordio contro i granata in campionato.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Terracciano; Musah, Adli; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disposizione: Raveyre, Torriani, Bennacer, Jovic, Reijnders, Okafor, Zeroli, Theo, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Liberali, Pavlovic, Pobega, Cuenca. Allenatore Paulo Fonseca.

MILAN SECONDO TEMPO: Torriani; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Theo; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Okafor; Jovic.



MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Sensi, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato; Marić.

A disposizione: Mazza, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Caldirola; D'Alessandro, Gagliardini, Machín, Pessina, Valoti; Diaw, Marras, Mota Carvalho, Petagna. Allenatore Alessandro Nesta.​

Marcatori: 11' Saelemaekers (MI), 35' Maldini (MO), 47' Jovic (MI), 56' Reijnders (MI)