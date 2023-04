Milan-Napoli, le pagelle dei protagonisti

MILAN (4-2-3-1)

Mike MAIGNAN 6,5 – Sempre attento, viene chiamato in causa non molto spesso ma è in grado di metterci una pezza anche quando fa la scelta sbagliata. Provvidenziale all’85’ su Di Lorenzo.

Davide CALABRIA 7 – In apnea ogni tanto, fa bene in copertura. Fatica a trovare le geometrie buone per impostare. Anticipi millimetrici, provvidenziale più di una volta.

Simon KJAER 7 – Solido, dà sicurezza all’intero reparto. Sfortunato in avanti quando un suo stacco imperioso prende in pieno la traversa. Con Calabria forma una coppia micidiale.

Fikayo TOMORI 6 – Attento ma un po’ sotto pressione, nervosetto ma davvero poche sbavature. Si vede poco e per uno nella sua posizione non può essere che un bene.

Theo HERNANDEZ 6 – Pochi palloni buoni per lui, costretto ad accentrarsi. Lo si è visto giocare molto meglio ma stasera serviva concretezza ed attenzione in difesa. Quella la mette e non è poco.

Ante KRUNIC 6 – Difensore aggiunto, in impostazione le lacune si vedono ma c’è. Dà ordine e geometrie all’intero reparto, facendo da cerniera.

Sandro TONALI 6 – Recupera meno palloni del solito, è leggermente sottotono ma comunque fa il suo. Sul passaggio di Giroud spreca una buona occasione.

Brahim DIAZ 7 – Non si vede, sembra un po’ nervoso. In ritardo su un cross di Leao ma appena trova uno spiraglio si scatena. Letale. (dal 79’ Ante REBIC s.v.)

Ismael BENNACER 7,5 – Spazi pochi, soffre molto ma si rifa in copertura. Alla prima palla buona, gonfia la rete. Al centrocampo è una mina vagante, sempre pericoloso. MVP. (dal 66’ Alexis SAELEMAKERS 6 – Da qualche settimana sembra un altro: azzarda qualche serpentina di troppo ma ci può stare. Evitabile il giallo nel finale.)

Rafael LEAO 6,5 – Ci mette un tot per entrare in partita, decide di fare tutto da solo e al 25’ per poco non fa un gol alla Pelè. Prezioso il suo cross al volo per Bennacer. Quando ha spazio maramaldeggia ma capita raramente.

Olivier GIROUD 6 – All’inizio si vede poco: francobollato bene, prende tante botte. Quando il Milan prende campo, lotta come un leone in area. Spalle alla porta è sempre preziosissimo.

Allenatore: Stefano PIOLI 7 – Milan che parte un po’ molle: ci mette parecchio per tornare grintoso ma quando prende velocità fa paura. Lunghe pause ma in questo momento della stagione ci può anche stare. Alla fine l’1-0 sta decisamente stretto ai rossoneri.

NAPOLI (4-3-3)

Alex MERET 6 – Inoperoso fino alla botta di Bennacer; avrebbe forse potuto fare meglio sul gol ma il tiro era davvero forte.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Spinge bene, avanza tanto quando il Milan si chiude. Praticamente una mezza punta che ogni tanto punta pure la porta. Ci prova fino alla fine e per poco non trova il pari: sfortunato.

Amir RRAHMANI 6 – Partita tutto sommato non impossibile, non copre benissimo sul gol di Bennacer ma per il resto sbaglia poco. Non gli viene chiesto altro.

KIM Min-Jae 5 – Visto che in difesa ha poco da fare, per rubare palloni è costretto a salire. Sempre efficacissimo. Perde la testa dopo l’espulsione di Anguissa: saltare così il ritorno al Maradona è una leggerezza imperdonabile.

Mario RUI 5,5 – Parte bene ma poi sembra spegnersi come tutto il centrocampo del Napoli. Prova ogni tanto a smarcarsi ma è quasi sempre ignorato dai compagni. (dall’80’ Mathias OLIVERA s.v.)

André Sambo ANGUISSA 5 – Ogni tanto con sufficienza ma quando ha spazio fa male. Nel secondo tempo trova convinzione ma è poco preciso. Tafazziani i due gialli in cinque minuti.

Stanislav LOBOTKA 6 – Molto aggressivo al centrocampo, preciso nelle diagonali in difesa. Meno efficace in fase di costruzione.

Piotr ZIELINSKI 6 – Il tiro dalla distanza è la sua specialità ma talvolta insiste troppo. Evitabile il giallo su Krunic ma quando ha spazio mostra quel che sa fare. (dall’80’ Tanguy NDOMBELE s.v.)

Hirving LOZANO 5,5 – Un po’ fuori dal gioco, prova qualche puntata ma ha pochi spazi buoni. Nervoso dopo il gol del Milan, evitabile il “tuffo” in area. (dal 68’ Giacomo RASPADORI 5,5 – Rientra parecchio per trovare palloni ma, specialmente quando il Napoli finisce in dieci, soffre non poco.)

Eljif ELMAS 5 – Dovrebbe portare qualità ma, onestamente, non si vede come. Pochi palloni buoni, parecchi errori. Esperimento non riuscito.

Kvicha KVARATSKHELIA 6 – Punge, si sgancia ma dalla fascia non è così pericoloso. L’impegno ce lo mette ma è marcato molto bene da Calabria e compagni. Paradossalmente meglio quando il Napoli va in inferiorità numerica. (dall’81’ Matteo POLITANO s.v.)

Allenatore: Luciano SPALLETTI 6 – Bello il piglio del Napoli, perfetto in copertura e grintoso in avanti. I partenopei, però, soffrono la personalità del Milan e non trovano il bandolo della difesa rossonera. Dopo esser rimasto in dieci, si spegne del tutto.

Arbitro: István KOVACS 6 (Romania) – Lascia giocare molto ma ha la partita sempre in controllo. La partita s’incattivisce non poco dopo l’espulsione di Anguissa ma comunque un arbitraggio discreto.