"Milan? Non so se resto", Theo Hernandez gela Ibra. Tifosi in ansia

Dopo gli addii di Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer, in casa Milan regna l'incertezza più assoluta, visto che al momento non sono arrivati i tanto attesi acquisti né alcun rinnovo contrattuale dei big ancora in rosa: uno tra questi in particolar modo, vale a dire Theo Hernandez, non ha lanciato messaggi incoraggianti, spiegando dal ritiro della Nazionale Francese di dover ancora decidere se restare o meno in maglia rossonera.

Non certo le parole che i tifosi del Diavolo avrebbero voluto sentire pronunciare da uno dei calciatori in assoluto più talentuosi, decisivi e amati, specie in una fase delicata come quella che la squadra sta vivendo. Nonostante le parole di Zlatan Ibrahimovic, infatti, sono tanti a dirsi delusi per la strada che la società ha deciso di intraprendere, puntando su un allenatore come Paulo Fonseca, non in grado di scaldare gli animi e di dare garanzia di ambizione come il tanto agognato Antonio Conte. I più delusi ritengono che si sia trattato di una scelta di comodo sia per contenere l'ingaggio da elargire all'allenatore che per avere in panchina uno con poche pretese circa gli acquisti da effettuare per la prossima stagione.

Delusi dalla direzione tecnica della squadra, quindi, i tifosi hanno tentato di consolarsi con l'idea che i giocatori più forti in rosa sarebbero rimasti a Milanello. Anche in questo caso le voci non sono state tanto incoraggianti, tra chi punta a un ritocco verso l'alto dell'ingaggio, come Mike Maignan, chi è stato dato per partente a cifre importanti con tanto di "impacchettamento", come Rafael Leao, e chi è stato accostato a grandi Club (il Bayern Monaco su tutti) come Theo Hernandez.

Le rassicurazioni date da Ibrahimovic, come detto, non hanno convinto tutti, anche perché il rischio di arrivare agli ultimi due anni di contratto, o peggio all'ultimo, può significare veder partire i campioni a prezzi stracciati o, addirittura, a parametro zero. Quel parametro zero che tra Chalanoglu, Kessie e Donnarumma ancora fa venir mal di pancia ai supporters rossoneri. Neppure la campagna acquisti decolla. Ceduto a titolo definitivo all'Atalanta De Ketelaere, il Milan sembrava prossimo a chiudere con Zirkzee, ma ancora una volta le speranza del popolo rossonero sono state disattese. Per ora si parla solo del peso delle commissioni, e all'orizzonte sembra profilarsi l'ennesima delusione.

È in questo ambiente poco sereno e, quel che peggio, al momento scarsamente fiducioso che si inserisce l'esternazione di Theo Hernandez che ha agitato ulteriormente i supperters rossoneri. Dichiarato incedibile da Ibrahimovic, il terzino sinistro rossonero non è sembrato molto sicuro sul da farsi. "Sono concentrato sull’Europeo. Se resterò o meno al Milan, lo vedremo più avanti" , ha chiosato Theo. "Potresti anche tornare in Spagna?" , ha domandato un giornalista. "Al momento non ci penso ancora" , ha replicato il calciatore francese. Dando l'ennesima mazzata ai già abbattuti tifosi del Diavolo, che avrebbero sperato di sentire ben altre parole. Hernandez si è dilungato maggiormente sulle sue caratteristiche e sugli schemi della nazionale.

"Con il mister abbiamo provato varie soluzioni"

"Ho fatto progressi sotto l’aspetto difensivo. Quando sono arrivato al Milan, non ero molto sul pezzo in difesa. Ora va meglio, però preferisco attaccare"

, ha spiegato., ha concluso il terzino.