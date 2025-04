Il Milan pensa già al nuovo corso, Paratici vicino alla firma come ds

Ascolta ora 00:00 00:00

In attesa di giocare altri due derby di Coppa Italia che in caso di vittoria potrebbero ridare senso alla stagione, sino ad ora disastrosa, il Milan guarda già alla prossima stagione. E il primo colpo è in cabina di regia. Si tratta del nuovo direttore sportivo, l'anello di congiunzione tra la proprietà e la squadra, l'uomo a cui sono demandate tutte le scelte di mercato, d'accordo ovviamente con l'allenatore. Il Milan sembra aver individuato l'uomo giusto, si tratta di Fabio Paratici. Ecco perché l'ad rossonero Giorgio Furlani è volato a Londra per chiudere l'accordo con l'ex dirigente della Juve, ora in forza al Tottenham.

Sembrano tramontati gli altri nomi presi in considerazione nelle ultime settimane, Igli Tare (ex ds Lazio) e Tony D'Amico (attuale ds Atalanta). La scelta dovrebbe ricadere sull'ex braccio destro di Marotta alla Juve, l'uomo che ebbe un ruolo chiave nell'ingaggio di Cristiano Ronaldo in bianconero e che, con il trasferimento di Marotta all'Inter, assunse prima il ruolo di ds e poi quello quello di amministratore delegato della Vecchia Signora. Le strade tra il club di Torino e il dirigente piacentino si divisero nel maggio 2021.

Paratici si trasferì poi in Premier League, come direttore generale del Tottenham, rescindendo il contratto nell'aprile 2023.

Nel frattempo sul suo capo era arrivata la- fino al 20 luglio 2025 - per l'inchiesta sulleche ha coinvolto la Juventus. Per Paratici si sta preannunciando il ritorno nel calcio italiano, con l'obiettivo ambizioso di riportare in alto i rossoneri dopo una stagione decisamente turbolenta.