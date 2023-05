Il Milan punisce la Juventus: rossoneri matematicamente in Champions

Il 28 maggio si conferma una data maledetta per la Juventus contro il Milan. Nel giorno del 20esimo anniversario della finale di Champions League giocata a Manchester e vinta dai rossoneri ai calci di rigore, è ancora il Diavolo ad imporsi questa volta per 1-0 grazie al gol di testa di Olivier Giroud. La partita dello Stadium è stata equilibrata, tirata, confusa e non bellissima dal punto di vista tecnico con gli ospiti che hanno fatto valere il cinismo e la grande giocata del suo esperto attaccante che ha superato il suo record di gol in campionato fatto registrare lo scorso anno.

Il Milan, vince per la seconda volta in stagione in campionato contro la Vecchia Signora, e sale a quota 67 punti e blinda il quarto posto potendo giocare così con più serenità l'ultimo turno casalingo contro il Verona che si sta invece giocando la salvezza. La Juventus, invece, incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza se si considera anche l'Europa League e resta al settimo posto (fuori dall'Europa) a quota 59 punti. Nell'ultimo turno i bianconeri di Torino andranno a giocare in casa dell'Udinese di Sottil. La stagione per Massimiliano Allegri e per la Juventus si conferma maledetta anche se ad oggi, senza penalizzazione, i bianconeri sarebbero a quota 69 punti come l'Inter e dunque in Champions League anche se questo discorso lascia il tempo che trova: la stagione della Vecchia Signora resta altamente negativa e avara di soddisfazioni.

La cronaca della partita

Il Milan si rende pericoloso per la prima volta al 6' con il contropiede orchestrato dal terzetto Messias-Leao-Diaz con la difesa bianconera, nella fattispecie con Cuadrado, che riesce a sbrogliare la matassa. Al 9' Krunic svetta di testa su corner battuto da Tonali ma la palla esce. Al 14' Cuadrado scalda i guantoni di Maignan che respinge attentamente. Al 24' Kean fa tutto benissimo, entra in area di rigore ma perde un tempo di gioco e dunque la possibilità di calciare in porta. L'attaccante bianconero la mette dietro per l'accorrente Di Maria che sbilanciato calcia malissimo con Kostic che arrivava dalle retrovie e che reclamava la sfera. Al 26' ci prova Chiesa ma il suo tiro è impreciso mentre al 32' ancora Kean impegna alla parata Maignan. Al 40' dal nulla il Milan si porta in vantaggio con un gran gol di Giroud che di testa, con grande coordinazione, fulmina con una frustata Szczesny su assist di Calabria.

Nella ripresa la Juventus prova subito a mettere pressione e nel giro di due minuti, tra il 53' e il 55' sfiora due volte il gol con Rabiot che la prima volta non arriva in spaccata su cross di Kostic, la seconda invece calcia senza impensierire più di tanto Maignan. La Juventus preme ma il Milan si chiude bene e anzi sono i rossoneri al 70' a sfiorare il pareggio in contropiede con Saelemaekers che alla fine viene murato in angolo da Szczesny. I bianconeri spingono ancora ma la difesa del Milan tiene bene. Al 78' Leao se ne va in contropiede ma il suo tiro termina altissimo. Il forcing, confuso, della Juventus non serve a niente perché i rossoneri tengono bene e rischiano solo al 92' con il salvataggio sulla linea di Kalulu sul tentativo di Danilo

Il tabellino

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer (81' Bonucci), Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic (63' Paredes); Di Maria (63' Milik), Kean (74' Iling jr), Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (85' Kalulu), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (56' Saelemaekers), Diaz (81' Pobega), Leão (81' Ballo Toure); Giroud (85' Origi). Allenatore Stefano Pioli

Marcatori: Giroud (M)

Ammoniti: Messias, Cuadrado, Krunic

Arbiro: Maurizio Mariani (sezione di Aprilia)