Milan "processato" dalla Curva: la Procura accende i fari sul caso

Il Milan di Stefano Pioli è letteralmente caduto a picco sabato sera contro lo Spezia di Leonardo Semplici. I gol di Wisniewski e di Esposito hanno dato una bella mazzata ai rossoneri, un'altra, dopo quella subita nel derby d'andata di Champions League contro i cugini dell'Inter e ora la Champions League appare più lontana e più difficile da raggiungere con la Roma che in caso di vittoria contro il Bologna aggancerebbe a quota 61 il Diavolo a tre giornate dalla fine. I punti di ritardo dal quarto posto in realtà sono solo 3 ma mancano solo tre giornate al termine del campionato e tutto ancora può succedere in un senso o nell'altro.

Al termine del match i giocatori del Milan sono stati chiamati a raccolta sotto la curva da parte dei tifosi rossoneri presenti al Picco per cercare di motivare la squadra in vista dei prossimi impegni, primo su tutti il ritorno delle semifinali di Champions League. Secondo quanto riporta il Messaggero, però, la Procura Federale sta monitorando la situazione e in particolare questo "faccia a faccia", per verificare eventuali minacce ricevute dalla squadra.

La Procura #Figc si concentrerà sull’esistenza o meno di minacce, ma il gesto del #Milan di sottomettersi alla curva non è accettabile a prescindere perché l’unico messaggio e di legittimazione dei capi #ultras. Con quello che ne segue pic.twitter.com/1RiqyGL74n — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 14, 2023

La ricostruzione

I tifosi del Milan hanno richiamato all'ordine i giocatori di Stefano Pioli e lo stesso tecnico rossonero che in conferenza stampa aveva dichiarato: "I tifosi ci hanno spronato a dare il massimo perché il derby di ritorno è una sfida importante. Non sono sicuro chi abbia chiesto il confronto", il commento del tecnico. "I nostri tifosi da quando abbiamo vinto il campionato mi hanno sorpreso tantissimo per le cose positive - ha spiegato il difensore danese Simon Kjaer -. Sono sempre stati vicino a noi. Ho visto anche il Milan tanti anni fa e ci sono sempre stati. Loro sono stati davvero sempre vicini alla squadra".

Cosa dice il regolamento?

Ma cosa prevede il Codice di Giustizia Sportiva? L'articolo 25 comma 9 dispone il divieto per i tesserati, durante le gare, di sottostare a manifestazioni che costituiscano forme di intimidazione. Dal club rossonero, però, ribadiscono come ci sia stato un semplice confronto tra la squadra e i tifosi. Questa mattina la squadra rossonera si è ritrovata a Milanello per un defaticante in vista del derby di martedì sera e la curva sud si è presentata per stare, come sempre, vicino alla squadra in un momento particolarmente delicato e difficile della stagione.