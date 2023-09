Il Milan vince (e convince) col turnover: tris rossonero a Cagliari

Il Milan passa (3-1) in trasferta a Cagliari, nella sfida valida per la 6ª giornata di Serie A. Tutto facile per i rossoneri, che in Sardegna fa riposare i titolarissimi Giroud e Leao e raccoglie i tre punti in scioltezza.

Un'ottima prestazione da cui Stefano Pioli ottiene risposte importanti da tutti i nuovi acquisti. Belle prestazioni dei nuovi arrivi Okafor e Chukwueze, mentre a centrocampo Loftus-Cheek e Reijnders sono sempre più una certezza. Altra sconfitta invece per il Cagliari, che nonostante grinta e impegno, mostra un grande Luvumbo e poco altro.

Nel primo tempo i rossoneri cominciano con grande autorità con l'attivissimo Chukwueze attivissimo sulla destra. A passare in vantaggio però è il Cagliari. Adli perde una brutta palla, ne approfitta Zito Luvumbo che porta in vantaggio i rossoblù. La squadra di Pioli la ribalta già nella prima frazione. Segna prima Noah Okafor, al suo primo gol stagionale che sfrutta una corta respinta "gentilmente" concessa da Radunovic. Allo scadere arriva il raddoppio, è Tomori a siglare il tap-in vincente. Nellla ripresa Ruben Loftus-Cheek trova il tris con una bella conclusione da fuori.

Grazie a questa vittoria, i rossoneri raggiungono l'Inter a 15 punti in attesa del match dei nerazzurri contro il Sassuolo. I rossoblù restano a 2 punti e diventano ultimi in classifica dopo la vittoria dell'Empoli contro la Salernitana. Prossimo turno il Milan ospita a San Siro la Lazio, sabato 30 settembre alle 18.30. Il Cagliari chiuderà la 7ª giornata in trasferta sul campo della Fiorentina, lunedì 2 ottobre alle 20.45.

La partita

Ranieri schiera il 3-5-2 con la difesa a tre Hatzidiakos, Dossena e Wieteska con Radunovic in porta. Esterni a tutta fascia Zappa e Augello, gli interni a centrocampo Nandez, Sulemana e Makoumbou. Coppia d'attacco Petagna e Luvumbo.

Pioli conferma le indiscrezioni della vigilia e lancia il tridente da Chukwueze, Okafor e Pulisic. A centrocampo spazio ad Adli con Loftus-Cheek e Reijnders. In difesa confermato Florenzi a destra, rientra Theo Hernandez a sinistra. Coppia centrale Thiaw-Tomori, tra i pali Sportiello.

Primo tempo

Si parte subito a ritmi alti. Al 2' ci prova Reijnders, il suo tiro sibila il palo. Sono i rossoneri a fare la partita mentre il Cagliari preferisce giocare di rimessa, sfruttando la velocità di Luvumbo. All'8' sempre Reijnders mette in mezzo, di testa Okafor manda alto sopra la traversa. I ritmi calano e i rossoblù sembrano aver preso le misure alla squadra di Pioli. Al 28' ancora Okafor conclude a rete da buona posizione, è pronto Radunovic. Al 29' il Cagliari trova il vantaggio. Luvumbo ruba il pallone a Luvumbo, triangola con Nandez e con un tiro molto potente non lascia scampo a Sportiello. Al 40' il Milan trova il pareggio. Dalla destra Pulisic trova il fondo e crossa in mezzo. Radunovic non trattiene la presa bassa, irrompe Okafor che segna il suo primo gol stagionale. Nel primo minuto di recupero i rossoneri passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Reijnders mette in mezzo un pallone teso, il più lesto è Tomori che anticipa anche Okafor e mette in rete.

Secondo tempo

Nella ripresa Ranieri manda subito in campo Oristanio al posto di Wieteska. U sardi provano a reagire. Al 55' buona occasione per Luvumbo ma il suo tiro viene respinto da Adli. Passano due minuti ed è Oristanio a mandare alto dopo una ribattuta su conclusione di Sulemana. al 60' arriva il tris. Pulisic lavora un pallone per Loftus-Cheek. La mezzala inglese prende la mira e scaglia un tiro su cui non può nulla Radunovic. Al 64' Okafor cerca la soluzione personale Okafor, conclusione alta sopra la traversa di Radunovic. Comincia la girandola dei cambi. Pioli manda in campo Leao e Romero, al posto di Chukwueze e Pulisic. Al 68' ci prova il neo-entrato Musah, il tiro dell'americano è centrale. I rossoneri controllano senza problemi. All'88' ultimo sussulto del Cagliari. Bella girata di Oristanio (buono il suo ingresso) su servizio di Luvumbo, respinge con i pugni Sportiello. Finisce così, Milan batte Cagliari 3-1.

Il tabellino

CAGLIARI (3-5-2) - Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska (46' Oristanio); Zappa (81' Di Pardo), Nandez, Makoumbou (84' Deiola), Sulemana (67' Viola), Augello; Petagna (67' Shomurodov), Luvumbo. A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Obert, Prati, Azzi, Pavoletti. Allenatore: Claudio Ranieri

MILAN (4-3-3) - Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez (84' Bartesaghi); Loftus-Cheek, Adli (58' Pobega), Reijnders (59' Musah); Chukwueze (69' Leao), Okafor, Pulisic (69' Romero). A disposizione: Mirante, Nava, Kjaer, Calabria, Pellegrino, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: Luvumbo (C) 29', Okafor (M) 40', Tomori (M) 45+1', Loftus-Cheek (M)

Ammoniti: Wieteska (C), Loftus-Cheek (M), Zappa (C), Oristanio (C)

Arbitro: Federico La Penna (Roma)