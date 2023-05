Il Milan torna alla vittoria (ma perde Leao): battuta 2-0 la Lazio

Il Milan vince (2-0) lo scontro diretto per l'Europa contro la Lazio a San Siro, nell'anticipo valido per la 34ª giornata di Serie A. La squadra di Pioli conquista tre punti fondamentali per la classifica con una prestazione molto convincente ma soprattutto ritrova lo stesso spirito con cui aveva eliminato il Napoli ai quarti di Champions. L'unica nota stonata l'infortunio a Rafael Leao, uscito dopo una decina di minuti per un problema all'adduttore e a questo punto a rischio per l'euro-derby con l'Inter.

Il primo tempo è tutto di marca rossonera. Al 18' la sblocca Ismael Bennacer, che dopo aver conquistato un pallone al limite dell'area, su assist di Giroud, porta in vantaggio i rossoneri. Il raddoppio arriva al 30' con un assolo straordinario di Theo Hernandez. Il terzino francese, dopo un coast to coast di 60 metri, trafigge Provedel. Nella ripresa la squadra di Pioli continua a comandare il gioco senza concedere praticamente nulla alla Lazio, mai pericolosa dalle parti di Maignan. Con questa vittoria il Milan si porta al quarto posto a 61 punti, in attesa di Roma-Inter e Atalanta-Juventus. Adesso testa al derby di Champions contro l'Inter di mercoledì.

La partita

Pioli sceglie i titolarissimi. In difesa spazio a Kjaer e Tomori centrali, i terzini sono Calabria e T.Hernandez, tra i pali Maignan. In mediana Krunic e Tonali, Bennacer libero di svariare tra le linee. In avanti Giroud è il centravanti, alle sue spalle Messias e Rafael Leao.

In casa la Lazio, solito 4-3-3 per Sarri. Torna Romagnoli e fa coppia con Casale, con esterni Calabria e T.Hernandez. A centrocampo gioca Luis Alberto con Milinkovic-Savic e Marcos Antonio. Ce la fa Zaccagni, insieme a lui giocano Immobile e Felipe Anderson.

Primo tempo

Le prime fasi del match sono interlocutorie con la Lazio che fa più possesso. All'8' prima sgroppata di Leao, il numero 17 entra in area e viene chiuso da Provedel. Sull'azione l'esterno portoghese si ferma per un problema muscolare e deve lasciare il campo, al suo posto entra Saelemaekers. Al 18' il Milan passa in vantaggio. In pressing alto Bennacer, sradica il pallone dai piedi di Marcos Antonio. Sponda di Giroud e l'algerino non lascia scampo a Provedel. Alla mezz'ora arriva il raddoppio rossonero. Fa tutto da solo Theo Hernandez, protagonista di una discesa inarrestabile dalla propria area. L'ex Real si accentra e col sinistro lascia partire un tiro imparabile, grazie anche alla deviazione di Romagnoli. Al 34' si fa vedere la Lazio. Zaccagni parte da sinistra, rientra sul destro e calcia ma trova l'opposizione di Kjaer. I rossoneri chiudono in attacco e ci provano prima con Saelemaekers poi con T.Hernandez, in entrambe le occasioni mura Casale.

Secondo tempo

Pioli si gioca subito altri due cambi: dentro Kalulu e Thiaw, fuori Calabria e Kjaer. Primi cambi anche per Sarri: Pedro e Lazzari rilevano Zaccagni e Marusic. Al 65' rossoneri vicini al terzo gol. Colpo di testa di Thiaw su angolo di Tonali e palla alta di poco sopra la traversa. I rossoneri sono in pieno controllo della partita. Deludente invece la prestazione della Lazio, che non riesce a portare pericoli alla difesa rossonera. All'83' la Lazio sbaglia in disimpegno e il Milan ne approfitta con Rebic, che si presenta avanti a Provedel e firma il 3-0. Il gol però viene annullato per fuorigioco. Gli ultimi scampoli di gioco non regalano grandi emozioni, i rossoneri risparmiano energie in vista del prossimo impegno di Champions mentre la squadra di Sarri dovrà riflettere sulla seconda sconfitta a San Siro in una setimana, arrivata dopo una prestazione molto deludente.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria (46' Kalulu), Kjaer (46' Thiaw), Tomori, T.Hernandez (78' Ballo-Touré); Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Rafael Leao (12' Saelemaekers); Giroud (70' Rebic). A disposizione: Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Gabbia; Adli, Bakayoko, B.Diaz, Pobega, Vranckx; De Ketelaere, Origi. Allenatore: Stefano Pioli

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic (57' Lazzari), Casale, Romagnoli, Hysaj (69' Pellegrini); Milinkovic-Savic (68' Basic), Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (81' Cancellieri), Zaccagni (56' Pedro). A disposizione: Adamonis, Maximiano; Fares, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu; Bertini; Cancellieri, Pedro, Romero. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Bennacer (M) 18', T.Hernandez (M) 30'

Ammoniti: Romagnoli (L), Marusic (L), Calabria (M), Casale (L), Pellegrini (L), Thiaw (M)

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)