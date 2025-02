Milan-Roma 3-1: Abraham super, Felix chiude. Rossoneri in semifinale di Coppa Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Adesso diranno che è tutto merito del calcio-mercato appena concluso dal Milan. Adesso diranno che è merito della presenza in panchina di Santiago Gimenez se, all’improvviso, Tammy Abraham è diventato l’eroe del primo tempo di Milan-Roma, in palio la qualificazione alla semifinale della coppa Italia. Di fatto l’inglese, messo sotto accusa per qualche errore di mira sotto porta, è diventato sugli assist di Theo, un cecchino eccellente. Primo gol di testa fantastico, con elevazione alla Cristiano Ronaldo.

Secondo gol da bomber di razza sull’uscita del portiere.

Poi, quando davvero sono arrivati i rinforzi dalla panchina nella ripresa, ecco il fioretto di Joao Felix infilzare Svilar e firmare il 3 a 1 con cui San Siro festeggia una serata con qualche affanno e uno spavento (autogol di Reijnders annullato per fuorigioco) che dimostra il lavoro ancora da fare da qui alle prossime sfide. La Roma ha sprecato quasi tutto nel primo tempo (traversa di Pisilli) ma poi, nonostante i cambi decisi da Ranieri, non c’è stata una reazione efficace.