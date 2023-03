Milan-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla

Il posticipo della 26a giornata di Serie A offre un’occasione irripetibile al Milan di allungare sulle rivali dirette nella corsa alla Champions, visti i passi falsi di Inter, Roma, Lazio ed Atalanta. I rossoneri sono reduci dalla bella prova col Tottenham ma devono farsi perdonare la pesante sconfitta al Franchi contro la Fiorentina. Di fronte, però, avranno un’avversaria che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto, la Salernitana di Paulo Sousa. Il Milan ha dalla sua l’entusiasmo, i precedenti (in casa ha sempre battuto i campani) ma la sfida va comunque presa con le molle. Analizziamo le possibili formazioni, le chiavi tattiche e dove vedere questa partita in televisione o in streaming.

Ibra scalpita, ma Giroud ancora titolare

Osservato speciale in questo Monday Night, il solito Zlatan Ibrahimovic, che sembra ancora più affamato del solito. Questo ragazzo di 41 anni, a sentire chi osserva il Milan, sarebbe ansioso di tornare al gol dopo 428 giorni d’attesa, diventando quindi il marcatore più anziano dei cinque principali campionati europei. Superare Billy Costacurta sarebbe l’ennesimo record per lo svedese ma mister Stefano Pioli non si è detto ancora pronto ad affidarsi completamente ad Ibra. Nella conferenza stampa pre-partita di Domenica ha dichiarato che “non sarà ancora titolare, ma presto sì. Dipende da tante cose, sta migliorando, si sta allenando con più continuità nelle ultime settimane. Non partirà dall'inizio, ma ci sarà per aiutarci”. Nonostante molti fossero convinti che il tecnico rossonero avrebbe fatto rifiatare gli eroi di Londra, il turnover dovrà quindi aspettare. Confermata in gran parte la formazione di Champions, con l’unica assenza di Junior Messias, messo fuori causa da una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Il brasiliano sarà fuori causa per qualche settimana ma dovrebbe farcela a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. A prenderne il posto dovrebbe essere il belga Saelemakers, mentre a spuntarla nel ballottaggio in difesa per completare il trio con Kalulu e Tomori sarebbe il tedesco Malick Thiaw. A centrocampo Ismail Bennacer dovrebbe ancora entrare a partita in corso, visto che Rade Krunic sta facendo davvero molto bene a fianco di Sandro Tonali. Dietro all’unica punta Olivier Giroud e al rientrante Rafael Leao ancora spazio per Brahim Diaz, con Charles de Ketelaere che dovrebbe entrare a partita in corso.

Spazio a Piatek ed Ochoa

La Salernitana che sta ancora faticando a tornare al livello di qualche mese fa con il nuovo tecnico Paulo Sousa arriva a San Siro con la necessità di fare punti, vista la vittoria dello Spezia sull’Inter e la zona retrocessione pericolosamente vicina. Il tecnico lusitano dovrebbe replicare il 3-4-2-1 del collega rossonero, affidandosi in avanti all’ex rossonero Piatek, ancora a secco di gol. Sousa non sembra preoccupato: “Deve concentrarsi, è un lavoro che sa fare anche se le punte imbeccano sempre questi momenti. Come punta deve essere molto più intenso con la voglia di fare, deve essere più egoista”. Nonostante il titolare Sepe sia disponibile e si sia allenato in settimana, il tecnico dovrebbe dare spazio al messicano Ochoa, che ha fatto finora molto bene in Campania.

Scelte quasi obbligate in difesa, dove scenderanno Gyomber, Daniliuc e Pirola. Importante, poi, il recupero sulla corsia di destra di Mazzocchi, che dovrà però vedersela con avversari di tutto rispetto. Sulla tre quarti, invece, spazio alla coppia fantasia Dia e Candreva, che dovranno alimentare il “Pistolero”. Sousa punta molto sull’ex laziale, specialmente davanti all’area di rigore: “È fenomenale senza pallone, legge bene i tempi e gli spazi di occupazioni. Col pallone può essere ancora migliore perché cerca sempre il passaggio determinante. Sulle fasce per me fa fatica perchè non riesce a dare il meglio di se”.

Le possibili formazioni

Milan (3-4-2-1)

Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli

Salernitana (3-4-2-1)

Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa

Dove vederla in TV

La partita, che si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano a partire dalle 20:45 è una delle gare incluse nel pacchetto di Sky e sarà quindi disponibile per la visione sia agli abbonati dell’emittente satellitare che a quelli del rights holder principale, DAZN. Milan-Salernitana sarà quindi visibile sull’app dello streamer, sul canale Zona DAZN per chi ha attivato l’opzione, sul canale Sky Sport Uno su satellite e digitale terrestre, ma anche su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio o Sky Sport HD.

Per chi avesse altro da fare, disponibile ovviamente anche l’opzione NOW TV, per godersela ovunque siete su cellulare o tablet. Una serie di scelte quantomai ampia per una gara che promette spettacolo e potrebbe fornire risposte importanti per la corsa salvezza e la rincorsa alla Champions dell’anno prossimo. Vista l’importanza, entrambe le emittenti hanno scelto coppie di telecronisti di tutto rispetto: Stefano Borghi e Simone Tiribocchi per DAZN, Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani per Sky. Buona partita a tutti!