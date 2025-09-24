Il Milan è uno show. Risveglia Gimenez e accende Nkunku

Milan agli ottavi di finale di Coppa Italia in carrozza dopo aver liquidato il Lecce 3-0: dopo il Bari ad agosto, un'altra avversaria pugliese battuta dai rossoneri sul loro cammino in questa competizione. Soprattutto un'altra prova convincente dopo quelle del campionato, in attesa di vedersela con il Napoli nel weekend.

Avvio impressionante dei rossoneri che si rendono pericolosi praticamente ogni volta che si avvicinano all'area avversaria. Dopo due minuti Gimenez ha già centrato il portiere leccese Fruchtl in uscita, prima che Siebert si immoli sulla ribattuta di Loftus-Cheek. Ancora Gimenez spreca una buona occasione, ma tutto impallidisce davanti all'erroraccio di Nkunku che a porta vuota da due metri centra il palo. Lo stesso francese però ha il merito, poco dopo il quarto d'ora, di propiziare l'espulsione di Siebert che lo stende mentre sta entrando in area pronto a calciare. L'arbitro Tremolada si impappina un po', fischiando inizialmente un fallo semplice e ignorando la regola del vantaggio con Gimenez liberissimo e poi ammonendo il difensore salentino. Chiamata del Var e il giallo diventa rosso. Al terzo tentativo poi Gimenez si sblocca. Palla parlante di Rabiot per la corsa di Bartesaghi sulla fascia sinistra, la retroguardia leccese è presa alle spalle e il cross del giovane terzino milanista deve solo essere spinto in rete da pochi passi da 'El Bebote'.

Vantaggio strameritato che potrebbe essere legittimato poco dopo da Rabiot che di sinistro in allungo manda la palla sulla traversa. Dopo mezz'ora abbondante a ritmi sostenuti il Milan inevitabilmente rallenta, limitandosi ad azioni estemporanee che esaltano il portiere leccese Fruchtl, il quale evita un passivo ben peggiore. Il raddoppio nel dubbio lo segna Nkunku a inizio ripresa. Superiorità milanista su un Lecce che è come se non fosse in campo, salvo qualche timidissimo spunto di Camarda, che giustamente vorrebbe farsi notare dalla squadra che ne detiene ancora il cartellino.

Due nuovi entrati, Fofana e Pulisic, confezionano il tris con 'Capitan America' che sfrutta il cross del compagno. C'è spazio per un altro palo milanista propiziato ancora da Pulisic. Pratica archiviata comunque, a dicembre sarà Lazio-Milan agli ottavi di finale.