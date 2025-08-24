Milan sotto choc dopo il ko, tifosi scatenati. Ecco cosa dice Allegri

Iniziare il campionato della "rinascita" perdendo in casa con una neopromossa non è certo il modo migliore di riportare serenità in un ambiente sull’orlo di una crisi di nervi. Dopo la vittoria col Bari in Coppa Italia, il pesante tonfo casalingo contro la Cremonese ha fatto di nuovo salire la pressione attorno al nuovo Milan di Massimiliano Allegri. La reazione del tecnico livornese nel post-partita ha lasciato molti tifosi interdetti a sfogare la propria rabbia sui social, dove l’ironia nei confronti di alcuni giocatori si è sprecata. Vediamo quindi cosa ha detto il nuovo tecnico rossonero dopo il 90° e come il popolo del Diavolo ha usato i social per esprimere la propria grande frustrazione.

Allegri: “Serve più cattiveria con e senza palla”

Con ancora negli occhi la clamorosa rovesciata di Bonazzoli che ha affondato il suo nuovo Milan, Massimiliano Allegri non si è nascosto dietro ad un dito nel post-partita, accettando la sconfitta senza cercare troppe scuse. Secondo il tecnico labronico, ai rossoneri è mancata la mentalità giusta per risolvere una partita che si è complicata di colpo: “Se si guarda alla prestazione abbiamo calciato molto in porta. La differenza la fa la cattiveria anche nel difendere: i due gol erano evitabili. Fortunatamente siamo alla prima giornata, dobbiamo lavorare”. La rosa ancora da completare non è stata il tallone d’Achille di questo Milan: secondo Allegri certe disattenzioni sono imperdonabili. “Fare valutazioni ora sulla rosa non ha senso perché finora abbiamo lavorato bene. Stasera non è stata una questione di rosa o di assenze: in Italia le avversarie sono spigolose come la Cremonese, che ha fatto una buona gara difensiva. Noi abbiamo commesso due errori che sono costati la sconfitta: serve più cattiveria con e senza palla”.

Allegri non aveva sottovalutato l’impegno con la Cremonese, squadra da prendere sempre con le molle, ma pretende maggiore attenzione dalla sua difesa: “Non dovevamo prendere gol, poi l’abbiamo rimessa in piedi e prima della rete decisiva abbiamo avuto occasioni. Sapevamo che loro hanno buoni crossatori e chiudono bene l’area. Dobbiamo lavorare meglio in queste situazioni, non possiamo prendere due gol a partita. Dobbiamo migliorare nel momento in cui non percepiamo il pericolo: se in area siamo in 5 contro 3 non possiamo non prenderla noi, così come sulla corsa di Pezzella prima del 2-1”. In quanto a Gimenez, finito nel mirino di molti tifosi, non sembra insoddisfatto della sua prestazione: “È arrivato più tardi, è in ritardo di condizione ma ha giocato 90 minuti. Ha avuto una chance di testa, ma la questione riguarda tutti: dobbiamo giocare le partite in un certo modo senza prendere due gol in questo modo. Dalle cose negative dobbiamo vedere il positivo: lunedì dobbiamo prepararci bene per il Lecce. Dobbiamo imparare a giocare le partite sporche, stasera siamo caduti in questi due errori”.

Tifosi imbufaliti contro i giocatori

L’atteggiamento magnanimo del tecnico livornese non è stato condiviso da buona parte del popolo del Diavolo, che si è rovesciato sui social per far sentire la propria rabbia per una sconfitta del tutto inaspettata. I commenti sotto uno dei post dei profili ufficiali del Milan, quello che celebrava l’esultanza di Pavlovic per la rete del momentaneo pareggio, sono tutti accomunati da una buona dose di ironia che talvolta sfiora il sarcasmo. Altri, invece, non si fanno problemi a prendersela con alcuni giocatori, a loro dire non adatti ad una squadra dal blasone e dall’ambizione del Milan: “Estupinian per rimpiazzare Theo Hernandez è come andare a vivere in una tenda dopo aver abitato in una villa in riva al mare” oppure “Prima capiamo che Pavlovic non può giocare in Serie A, poi possiamo pensare di svoltare”.

Altri, invece, sono ancora più spietati, come un tifoso che vedrebbe bene uno scambio alla pari tra Giménez e Baschirotto mentre un altro appassionato rossonero dice che “A San Siro gente come Fofana, Pavlovic, Estupinian, Gimenez (e altri ancora) può solo venire o per tagliare l’erba o come spettatori”. Alcuni tifosi, invece, fanno i complimenti alla Cremonese che, oltre a non aver rubato niente, è riuscita nell’impresa storica di strappare tre punti al Milan: “La Cremonese a San Siro non vinceva da 100 anni, che figuraccia!”. C’è invece chi ironizza sul ruolo di ‘benefattore’ del Milan, che, con un mercato insensato, finisce per regalare punti: “Mi raccomando, non prendiamo una punta forte che poi diventiamo ingiocabili. È giusto dare speranza a squadre come la Cremonese”. In particolare, è stata proprio la super-rovesciata concessa a Bonazzoli ad aver causato travasi di bile agli appassionati rossoneri: “Ecco qua, che facciamo fare gli eurogol agli scappati di casa”.

Il timore di molti è che, una volta passato lo choc, le proteste di ampie fasce del tifo milanista tornino aad un gruppo che avrebbe bisogno di calma e di tempo per metabolizzare i nuovi schemi di Max Allegri.