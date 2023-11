Il Milan sprofonda a San Siro: l'Udinese gela il Meazza. Fischi dello stadio

Non aveva ancora vinto una partita in questa stagione di Serie A l'Udinese. All'undicesima giornata ce l'ha fatta, e che vittoria sul campo del Milan di Stefano Pioli. A decidere il match il calcio di rigore di Roberto Pereyra, realizzato con freddezza al 63' e concesso per un ingenuo pestone di Adli sul piede di Ebosele. I rossoneri, con il cambio modulo dal 4-3-3 al 4-4-2 perdono prima del match Theo Hernandez (a rischio anche per il Psg per un distorsione alla caviglia) con Pioli che piazza Florenzi basso a sinistra ma non è il solito Milan. I rossoneri hanno sì avuto il possesso palla, ma relativamente sterile con un gioco poco fluido a cospetto di un'Udinese ben messa in campo e concentrata dal primo al novantesimo.

Il Milan è reduce da un periodo negativo che dura ormai da un mese, con la vittoria risicata e discussa di inizio ottobre contro il Genoa che è stata il preludio per una serie di risultati non positivi. Prima del Grifone lo 0-0 in Champions League contro il Borussia Dortmund, poi lo 0-1 interno contro la Juventus, la sconfitta contro il Psg per 3-0 al Parco dei Principi e il pareggio subito in rimonta dal Napoli di Garcia al Maradona, prima della bruciante sconfitta interna di questa sera non un buon viatico in vista di martedì sera quando al Meazza arriveranno Mbappé e compagni, con il Diavolo che non può più sbagliare. Di contro per i friulani arriva la prima vittoria in questa stagione e ora l'unica squadra a non aver mai vinto in campionato è solo la Salernitana dell'ex Milan Pippo Inzaghi (subentrato da tre giornate a Paulo Sousa). Il pubblico di San Siro ha fischiato sonoramente la squadra e Pioli sia a fine primo tempo che a fine partita: non un buon segnale con i cugini dell'Inter che intanto scappano a più sei.

La cronaca della partita

La prima grande azione della partita capita a Pereyra al 9' su palla persa dal Milan: l'uruguaiano però calcia in curva malamente da ottima posizione. Al 25' percussione centrale di Calabria, il capitano si invola e poi calcia in porta con Silvestri che si rifugia in angolo. Al 38' Leao la mette, non perfettamente in mezzo, ma la palla giunge a Florenzi che fa una magia in un fazzoletto ma poi si perde davanti a Silvestri. Si va al riposo sul risultato di 0-0 in un primo tempo davvero avido di emozioni e di azioni da rete con il pubblico del Meazza che accompagna i giocatori con i fischi.

Nella ripresa Pioli inserisce Adli e Okafor per Krunic e Jovic ma la prima occasione da rete è per gli ospiti al 46' con Kabasele che toglie dalla testa di Pereyra il possibile vantaggio dell'Udinese e sul ribaltamento di fronte sponda di Giroud per Okafor che imbuca per Reijnders che si fa stoppare. Al 60' Adli pesta il piede ad Ebosele e Sacchi concede il rigore e anche il Var conferma. Dal dischetto Pereyra è glaciale, batte Maignan e porta avanti l'Udinese al minuto 63'. Al 70' Success svetta di testa da calcio d'angolo ma Maignan gli dice no con un grande intervento. Al 74' Leao calcia ma la palla sbatte sulle braccia attaccate al corpo di Perez: per Sacchi non c'è rigore. Al 79' bello strappo di Leao che salta Ebosele, entra in area e tira: Perez si rifugia in angolo. All'83' Thauvin ci prova con un tiro da dentro l'area: contrato ni angolo. Al 90' Giroud di testa con Silvestri miracoloso che si salva in angolo. Al 91' è Florenzi a provare il tiro da fuori area ma la conclusione è deviata in angolo. Ancora Florenzi dalla distanza al 94' Silvestri ancora in angolo. Al 96' bolide di Leao da fuori area: palla fuori di poco.

Il rigore concesso all'Udinese e il gol dei friulani

Il contatto tra #Adli ed #Ebosele che ha portato l'arbitro a fischiare il rigore



Giusto confermarlo? pic.twitter.com/chQMylTtAV — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 4, 2023

ROBERTO PEREYRA TRASFORMA IL RIGORE!pic.twitter.com/b4FoXWhWjO — Football Report (@FootballReprt) November 4, 2023

Il tabellino

Milan: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi, Musah (82' Romero), Krunic (46' Adli), Reijnders (67' Loftus-Cheek), Leao, Giroud, Jovic (46' Okafor). Allenatore: Stefano Pioli

Udinese: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele (84' Joao Ferreira), Samardzic (77' Thauvin), Walace, Payero (72' Lovric), Zemura (84' Kamara); Pereyra; Success (84' Lucca). Allenatore: Gabriele Cioffi

Marcatori: 63' Pereyra (U)

Ammoniti: Krunic (M), Perez (U), Kabasele (U)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)