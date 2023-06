Il Milan tenta il grande sgarbo all'Inter: ecco cosa sta succedendo

L'offerta choc del Newcastle al Milan per Sandro Tonali ha di fatto scosso il calciomercato in Serie A. I rossoneri, dunque, sono prossimi ad incassare una cifra di circa 70 di euro al netto di una percentuale del 12,5% da corrispondere al Brescia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, con questi soldi il club di via Aldo Rossi è pronto a sferrare l'attacco decisivo a due grandi, grandissimi obiettivi di mercato dei cugini dell'Inter: si tratta di Davide Frattesi e soprattutto Romelu Lukaku in quello che sarebbe un clamoroso sgarbo di mercato. I rossoneri hanno ormai già accettato l'offerta del Newcastle con Tonali che si trasferirà a Londra per una cifra di 80 milioni di euro comprensivi dei bonus. Secondo Sportmediaset, invece, il Milan dovrebbe corrispondere circa una decina di milioni di euro alla società di Massimo Cellino che vanta una percentuale importante sulla rivendita del 23enne di Lodi.

I grandi sgarbi

L'Inter si è mossa in anticipo con Davide Frattesi, ha strappato il sì del giocatore ed ha raggiunto un accordo di massima con il 24enne romano per una cifra di circa 35 milioni di euro comprese alcune contropartite come il giovane Mulattieri. Prima di comprare, però, i nerazzurri devono prima vendere con Marcelo Brozovic in uscita. Al momento l'Inter ha dunque le mani legate e in tutto questo potrebbe inserirsi il Milan ed ecco fatto il primo sgarbo di mercato.

Il secondo, però, sarebbe ancora più grosso visto che nel mirino della dirigenza rossonera è finito Romelu Lukaku che è rientrato al Chelsea dopo il prestito annuale all'Inter. Il belga è sempre stato chiaro: vuole solo l'Inter che però non può acquistare il suo cartellino, cosa che potrebbe fare invece il Milan con i soldi della cessione di Romelu Lukaku. Sui 40 milioni di euro il Chelsea potrebbe dire sì ad una cessione a titolo definitivo. La dirigenza del Diavolo ha preso contatti con l'entourage del giocatore ma tanto conterà anche la sua volontà dopo tre anni in nerazzurro e dopo tutti gli alterchi con i tifosi rossoneri sembra difficile un suo approdo dall'altra parte del Naviglio ma nel calcio mai dire mai.

Non solo Frattesi e Lukaku, però, visto che il Milan è forte anche sul parametro zero Marcus Thuram, sul giovane turco Guler (per cui è pronto a pagare la clausola d 17,5 milioni di euro) e Tijjani Reijnders, classe 1998, dell’Az Alkmaar (circa 20 milioni di euro comprensivi di bonus). Attenzione, però, anche a Loftus-Cheek del Chelsea e Chukwueze del Villarreal che ha chiesto 40 milioni di euro per il suo cartellino. Sono dunque molti i nomi attenzionati da Moncada&Co per rinforzare il Milan di Stefano Pioli e due di questi obiettivi, in realtà tre considerando anche Thuram, sono contesi con i cugini dell'Inter che rischiano di essere beffati dai rossoneri che non appena cederanno Tonali al Newcastle avranno la liquidità per muoversi liberamente sul mercato.