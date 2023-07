Milan, ufficiale Romero, Morata e Pulisic vicini. Ecco tutte le mosse di mercato dei rossoneri

ll nuovo Milan di Gerry Cardinale, Moncada e D'Ottavio (ufficializzato proprio oggi come nuovo direttore sportivo rossonero) sta prendendo forma. Dopo il portiere Marco Sportiello, il centrocampista Loftus-Cheek ecco il terzo arrivo: il 18enne Luka Romero, preso a parametro zero dalla Lazio. Il Milan, dopo aver perso Sandro Tonali volato a Newcastle per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, stanno operando in entrata e ora sognano altri due-tre colpi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno messo nel mirino l'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata.

Per lo spagnolo è pronta un'offerta da 12 milioni di euro da recapitare all'Atletico Madrid e un contratto da 5 milioni di euro a stagione per l'ex Juventus che compirà 31 anni a ottobre. Morata è il profilo low cost da affiancare ad Olivier Giroud che nelle ultime due stagioni ha fatto i salti mortali e gli straordinari. Lo spagnolo guadagna 6,5 milioni di euro netti a stagione ma pur di tornare in Serie A è pronto a decurtarsi parte dell'ingaggio a fronte comunque di un contratto più lungo rispetto a quello attualmente in scadenza con l'Atletico. Il clubi di via Aldo Rossi, inoltre potrebbe usufruire dei risparmi del Decreto Crescita. Il Milan però dovrà accelerare ed essere convincente soprattutto con l'Atletico Madrid visto che sulle tracce di Morata ci sono anche la Juventus e l'Al Ettifaq.

Capitolo esterni

Per quanto concerne gli esterni d'attacco, invece, il Milan sta continuando a lavorare per portare alla corte di Stefano Pioli Christian Pulisic. L'americano è il prescelto per l'out di destra e secondo quanto riporta The Athletic il Diavolo ha migliorato la sua offerta da 14 milioni di euro portandola a quota 22. I Blues ne chiedono 25, (cifra che aveva offerto il Lione), e la fumata bianca sembra essere vicina anche perché il giocatore ha espressamente fatto intendere di volersi vestire di rossonero. L'americano, che con i Blues ha un solo anno di contratto, ha già un accordo con il Milan ma se non dovesse andare in porto l'affare ecco spuntare il nome del nigeriano del Villarreal Samuel Chukwueze che è però più caro rispetto a Pulisic.

Sullo sfondo, ma nemmeno troppo, il centrocampista dell'AZ Alkmaar Tijjani Reijnders, classe 1998, anche se servono 25 milioni di euro per portaro a Milano. In uscita, inoltre, ci sono alcuni calciatori come Junior Messias, Alexis Saelemaeker, Ante Rebic e Divock Origi ma solo se ci saranno offerte "corpose", così come per Charles De Ketelaere che dopo la stagione da incubo potrebbe non avere un'altra chance per mettersi in mostra. Se arriverà l'offerta giusta, non meno di 28 milioni di euro per non mettere a bilancio una minusvalenza, il belga resterà alla corte di Pioli, in caso contrario partirà