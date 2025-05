Il Milan vince a Marassi contro un Genoa eccezionale

Ascolta ora 00:00 00:00

A Marassi vince il Milan, terzo successo di fila per Sergio Conceiçao, a capo dell’ennesima rimonta. Ma gli applausi e gli olè del pubblico sono tutti per il Genoa, protagonista di una sfida piena di corsa, buon calcio e arricchita da un gol di Vitinha (entrato da pochi secondi), dopo le prodezze di Maignan nel primo tempo (su Messias e su Norton-Cuffy). A ribaltare il risultato provvedono, secondo tradizione consolidata, i cambi e la correzione al primo schieramento orientato sul 3-5-2 che sembra la nuova via tracciata da Conceiçao, in assenza della società (a proposito, ieri solo Moncada al seguito, e Costacurta dagli schermi di Sky ironizza: “Galliani non ha mai saltato una partita!”). Si comincia infatti con Loftus Cheek al posto di Leao, poi gli eventi costringono Conceiçao a cambiare (Fofana ko per un dolore al piede sinistro, dentro Leao). Ma non è qui che salta il piano partita. Bisogna aspettare l’arrivo di Gimenez (al posto di Jovic) e di Joao Felix per ottenere il classico colpo di reni del Milan.

Prima Leao, imbeccato dal messicano, poi l’autorete di Frendrup (per anticipare Joao Felix), rimettono il Milan sul binario giusto. Ma le premesse in vista della finale di coppa Italia non sono esaltanti. Piuttosto onore e merito al Genoa: sconfitta immeritata.