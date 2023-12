2-1 al Newcastle, ma non basta: Milan eliminato e in Europa League

Il Milan di Stefano Pioli ce la mette tutta, vince in rimonta contro il Newcastle grazie ai gol di Christian Pulisic e Chukwueze rimontando l'iniziale vantaggio siglato da Joelinton ma ciò non basta per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri, infatti, chiudono al terzo posto nel girone e retrocedono così in Europa League, eliminati gli inglesi.

Serviva un mezzo miracolo al Diavolo per passare il turno, ovvero la vittoria sul difficile campo dei Magpies e il conseguente successo del Borussia Dortmund, già qualificato, in casa contro il Psg di Luis Enrique che ha visto le streghe fino al minuto 97'. L'1-1 dell'Iduna Signal Park, infatti, premia i transalpini di Mbappé&Co che chiudono il girone a quota 8 punti come il Milan ma con una differenza reti migliore negli scontri diretti (3-0 a Parigi per il Psg, 2-1 per i rossoneri al ritorno al Meazza).

La squadra di Stefano Pioli, dopo un primo tempo difficile, nella ripresa ha ritrovato nuova linfa dopo la rete del pareggio di Pulisic e con un Newcastle sbilanciato e troppo votato all'attacco è riuscita a vincerla con il bel gol del nigeriano Chukwueze alla seconda rete in maglia del Milan. Il Diavolo, dunque, andrà a giocare il giovedì in Europa League mentre il Borussia Dortmund chiude il girone al primo posto e potrà così puntare ad un sorteggio probabilmente agevole. Il Psg, invece, dovrà cambiare atteggiamento e marcia se non vorrà incappare in un'uscita anticipata dalla Champions League anche se avrà quasi certamente un accoppiamento difficile tanto quanto Inter, Napoli e Lazio che hanno chiuso i rispettivi gironi al secondo posto.

La cronaca della partita

Newcastle padrone del campo nel primo tempo con il primo brivido al minuto 3' con Tomori che svirgola e per poco non inganna Maignan. Al 6' la punizione di Trippier non passa troppo distante dall'incrocio dei paili mentre al 20' Tomori è decisivo salvando un gol sulla linea che è di fatto come averlo segnato. Joelinton si inserisce in area e tocca per Almiron, che viene chiuso da uno splendido intervento del difensore inglese. Al 24' Leao riceve da Musah e ci prova con un tiro a giro: palla fuori. Al 26' Joelinton la crossa bene per Almiron che di testa impegna Almiron. Al 33' eccolo il gol dei Magpies con Joelinton che calcia meravigliosamente sotto l'incrocio dei pali con un destro potente e preciso.

Nella ripresa il Newcastle parte ancora forte e al 51' dopo un'azione lunga ed elaborata Gordon va al tiro: ma la sua conclusione sorvola la traversa di Maignan. Al 58' lampo del Milan con Musah che serve Leao sulla corsa, il portoghese la crossa in mezzo per Tomori che svirgola di sinistro, la sfera giunge sui piedi di Giroud che addomestica per Pulisic che buca Dubravka per l'1-1. Al 67' Almiron sradica la sfera a Reijnders e il Newcastle riparte con Isak che va al tiro: palla deviata sopra la traversa. Al 69' bell'azione del Newcastle che arriva al tiro con Bruno Guimaraes che esalta le qualità di Maignan che para e si salva con l'aiuto della traversa. Livramento sbaglia tutto al 79' con Jovic che ruba palla e serve Leao che se ne va in campo aperto ma il tiro del portoghese si stampa sul palo. Squadre allungate con il Milan che se ne va in campo aperto all'84' con Okafor che strappa, porta palla e poi serve Chukwueze che di sinistro fredda con un bel sinistro a giro Dubravka. Il Newcastle si sbilancia troppo nel finale con il Milan che può dilagare con il palo di Tomori che si stampa ancora sul palo.

Il tabellino

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier (62' Burn), Lascelles, Schar, Livramento; Miley (72' Longstaff), Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon (62' Isak). Allenatore Eddie Howe



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah (83' Chukwueze), Reijnders, Loftus-Cheek (73' Pobega); Pulisic (73' Jovic), Giroud (83' Okafor), Leao (90' Bartesaghi). Allenatore Stefano Pioli

Marcatori: 33' Joelinton (N), 58' Pulisic (M), 84' Chukwueze (M)

Ammoniti: Rafael Leao (M), Maignan (M), Joelinton (N), Jovic (M), Musah (M), Florenzi (M)

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)